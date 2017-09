Wie kann ein Russland Visum schnell, einfach und zuverlässig beantragt werden? Die Visum Agentur DasVisum ist spezialisiert für die Beschaffung eines Visums für China, Indien und Russland.



Die Haupttätigkeit einer Visum Agentur besteht darin, dass sie alle administrativen Tätigkeiten bei der Visabeschaffung für Privatkunden, Geschäftskunden und Gruppen übernimmt. Die Reisenden brauchen ausschließlich die geforderten Unterlagen per Post zu schicken, und mit der Beauftragung einer Visum Agentur sparen Sie viel Zeit und schonen Ihre Nerven. Die ganze Abwicklung eines Visumantrags erfolgt heutzutage auf dem Postweg.



Auf unsere Homepage finden Sie die jeweilige Checkliste für jeden einzelnen Visatyp. Wenn Sie eine Reise nach Russland planen, müssen Sie erklären, zu welchem Zweck Sie nach Russland reisen, da für jedes Visum unterschiedliche Dokumente verlangt werden. Am besten informieren Sie sich rechtzeitig im Vorfeld, um unnötige Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Das Paket für den Visumantrag können Sie entweder persönlich bei uns vorbeibringen oder per Post an uns schicken. Nach Eingang Ihrer Unterlagen werden Sie umgehend über den Bearbeitungsstatus informiert.



Unsere Visum Agentur erledigt alle Formalitäten eines Russland Visumantrags für Sie, z.B. Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer Unterlagen, persönliche Einreichung beim Konsulat. Bei einem mangelhaften Antrag werden Sie auch rechtzeitig telefonisch oder per E-mail informiert.



Die Bearbeitung eines Visums kann wenige Tage in Anspruch nehmen. Wenn es sich um ein Express Visum handelt, kann die Bearbeitung durch einen Aufpreis beschleunigt werden. Somit halten Sie das Russland Visum in kürzester Zeit in Händen.

Nach der Ausstellung des Visums wird es entweder persönlich bei uns abgeholt oder per Post zurück versendet. Beim Ausgleich unserer Leistung kann einfach online überwiesen oder in Bar bei Abholung gezahlt werden.

Die Rechnung enthält sowohl die Visagebühren beim Konsulat als auch unsere Bearbeitungsgebühren.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage zum Russland Visum.