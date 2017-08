Somabay, im August 2017: Zeit für schöne Zeiten mit den Mädels! Sommer, Sonne, Sonnenschein und viele Freizeitaktivitäten – den perfekten Kurzurlaub mit den Girls verbringt man in Somabay! Ob zusammen Yoga am Strand, gemeinsames Schnorcheln oder Frauengespräch mit Sundowner an der Bar – in Somabay wird Freundschaft auf vielfältige Art zelebriert!

Inmitten einer spektakulären Wüstenlandschaft auf einer malerischen Halbinsel im Roten Meer liegt das exklusive Reiseziel Somabay. 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt ist Somabay als ganzheitliche Destination mit fünf preisgekrönten Hotels, ökologischer wie sozialer Verantwortung und zahlreichen Freizeitaktivitäten ein echter Geheimtipp auf internationalem Luxus-Standard.

Das ewartet die Damenwelt in Somabay: Sonnenbaden an traumhaften Sandstränden, jeglicher Wassersport, spektakuläre Tauchplätze mit ORCA Tauchbasis, das The Cascades Spa & Thalasso – eines der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens, das zu den Leading Spas of the World zählt – und der Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player. Die durch die Halbinsel abgeschirmte Bucht ist mit ihrem feinsandigen Strand, flachen Gewässern wie geschliffener Marmor und beständigem Wind einer der weltbesten Orte für Surfer und Kitesurfer. Ein Yachthafen mit Promenade sorgt für mondänes Flair. Und für die perfekte Bräune sorgt die warme Wüstensonne zu jeder Jahreszeit!

Für eine sportliche Frauengruppe ist das The Breakers Diving & Surfing Lodge zu empfehlen. Das Hotel ist Ägyptens erstes Wassersport- und Lifestyle-Domizil. Das 4-Sterne Lodge ist besonders attraktiv für ein jüngeres Publikum, das an der ORCA-Tauchstation das Hausriff erkunden, Kiten oder einfach auf der Dachterrasse mit einem faszinierenden Blick auf das Rote Meer entspannen möchte.

Auf nach Somabay mit den Mädels – der Trip wird unvergesslich!



Nähere Informationen über Somabay unter:



www.somabay.com

www.facebook.com/somabay



