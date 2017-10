Liebe – wir wissen oft gar nicht mehr, was das eigentlich bedeutet. Was wir kennen, das sind Routine, Sex und vielleicht auch ein paar Freundlichkeiten. Die Liebe kann wirklich in einer längeren Beziehung verloren gehen. Das ist wirklich nicht ungewöhnlich, aber es muss nicht sein. Wenn es geschieht, dann ist es veränderbar – auch wenn wir das nicht glauben.



Ein neuer Anfang, das geht oft nicht. Aber man hat die Möglichkeit, die bisherigen Anläufe wertzuschätzen und Fehler zu nutzen, um aus ihnen zu lernen. Manchmal sind wir untreu, weil wir uns nicht mehr wohlfühlen. Der Sex ist etwas, das auch irgendwann verloren gehen kann – und dann kommt auf einmal Aufmerksamkeit an anderer Stelle. Diese bringt uns dann ein Wohlgefühl – woraus manchmal viel mehr entsteht, als geplant.



Die Chance zu nutzen macht Sinn und kann eine Basis sein – dazu ist es wichtig, sich begleiten zu lassen.



