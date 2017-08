Starke Resonanz beim Michelstädter Altstadtfest 2017









Bei schönem Wetter konnte die Michelstädter Nachbarschaftshilfe mit ihren zahlreichen Artikeln für ihren Flohmarkt aufwarten. Der Stand unterhalb des „Alten Rathauses“ war gut besucht und fand unzählige Käufer von nah und fern. Daneben konnten die Vorstandsmitglieder des Vereins auf die vielfältigen Möglichkeiten Ihrer Hilfeleistungen aufmerksam machen Mit Touristen und anderen Besuchern des Altstadtfestes gab es interessante Gespräche, vor allem wen sie von ähnlichen Aktivitäten in ihrer Heimat zu berichten wussten.



Der Verkaufserlös aus dem Verkauf der Flohmarktartikel wird zu 100% dem Verein zugutekommen und hilft damit, die unterschiedlichen Hilfeleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Michelstadts zu ermöglichen. Über Generationen hinweg steht die Initiative den Menschen in kurzzeitigen Problem- bzw. Notlagen zur Verfügung. Die Nachbarschaftshilfe Michelstadt konnte so mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in den vier Jahren ihres Bestehens zahlreichen Menschen bei der Alltags- und Lebensgestaltung zur Seite stehen. Freuen würde sich der Verein auf neue Mitglieder, die sich aktiv und ehrenamtlich zur Verfügung stellen nach dem Motto: Nachbarn helfen Nachbarn!.



Informationen und Hilfeanfragen zum Verein Nachbarschaftshilfe Michelstadt sind während der Bürostunden dienstags und donnerstags zwischen 9 Uhr und 12 Uhr unter der Telefon-Nummer 06061 74-222 erhältlich. Darüber hinaus kann mobil unter der Nummer „0160 994.020.27 Kontakt aufgenommen werden.