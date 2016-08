Am kommenden Donnerstag, 1. September 2016, um 19 Uhr wird Landrat Frank Puchtler die große Werkschau „10 Jahre Einricher Kunstfreunde“ im Kreishaus eröffnen. Die Arbeiten von insgesamt zehn Künstlern sind dann für rund vier Wochen zu sehen. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen.



Vor genau zehn Jahren hat die aus Belgien stammende und in Ergeshausen lebende Künstlerin Stéphanie Peeraerts mit Gleichgesinnten die „Einricher Kunstfreunde“ ins Leben gerufen. Seit dem machte die Gruppe durch zahlreiche Ausstellungen auf sich aufmerksam, war aber in ihrer Gesamtheit noch nie im Kreishaus zu sehen. Daher ist Landrat Frank Puchtler, der schon zahlreiche Ausstellungen der „Kunstfreunde“ besucht hat, froh, dass zum Jubiläum eine Präsentation der „Einricher“ im Kreishaus organisiert werden konnte. Die Arbeiten decken ein weites Feld künstlerischer Ausdrucksformen, Materialien und Sparten ab. Von der Öl- und Acrymalerei über Keramik bis hin zu abstrakter Fotografie. Die Teilnehmer sind: Stéphanie Peeraerts (Ergeshausen), Anneliese Greuling (Ergeshausen), Ursula Ahrend (Heidenrod-Laufenselden), Helga Bergholz (Katzenelnbogen), Matthias Greuling (Ergeshauen), Sherie Haunzwickl (Laurenburg), Christiane Jekel (Reckenroth), Gudrun Schecker (Ergeshausen), Stefan Schwarz (Hadamar) und Alexander Schüssler (Netzbach).



Die Ausstellung „10 Jahre Einricher Kunstfreunde“ wird am Donnerstag, 1. September 2016, um 19 Uhr durch Landrat Frank Puchtler im großen Sitzungssaal eröffnet. Neben den zahlreichen Kunstwerken warten auch musikalische Darbietungen, eine kurze Vorstellung der Künstlerinnen und Künsler sowie nette Gespräche auf die Gäste. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss ist die Ausstellung von Freitag, 2. September, bis Freitag 30. September 2016, zu den regulären Öffnungszeiten des Kreishauses im großen Sitzungssaal und im Foyer der ersten Etage zu sehen. Geöffnet ist das Kreishaus montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr. Wegen interner Veranstaltungen kann der große Sitzungssaal zeitweise für den öffentlichen Publikumsverkehr gesperrt sein. Weitere Informationen unter Tel.: 02603/972-177.