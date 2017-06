Zwölf junge Artisten machen sich auf, ihren ganz eigenen Weg zu beschreiten. Türen zu Varietés, Theatern und Festivals öffnen sich. Wohin der Weg führt, wird die Zukunft zeigen. Eines ist jedoch sicher: die frischgebackenen Absolventen sind von nun an on the road.



on the road ist eine Spritztour de Force mit tollkühner Akrobatik, feinster Äquilibristik und abwechslungsreicher Jonglage. In vielen kuriosen Geschichten, eingebettet in poesievolle Choreographien, erzählen die Artisten von Begegnungen auf der Straße, aus dem Alltag und über sich selbst.



Montag, 21. August 2017 um 20 Uhr I 25 Euro

(Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis 15 Euro)



GOP Varieté-Theater

Rottstr. 30, 45127 Essen

info-essen@variete.de

Tickets und Infos 0201 247 93 93 oder online variete.de