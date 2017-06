Energetisches Spontan‐Kabarett mit Lach-Garantie



Stets charmant und immer schlagfertig macht Spontanitäts-Experte Sascha Korf den ganzen Saal zur Bühne und nimmt die Zuschauer (tatsächlich) an die Hand, um sie in seine Welten zu entführen. So echauffiert sich der Meister der Stegreif-Guten-Laune herrlich über aktuelles Politik-Geschehen und widmet sich wichtigen Fragen der Zeit: „Warum ist nie besetzt, wenn man sich verwählt?“ oder „Wenn ein Taxi rückwärts fährt, kriegt man dann wieder Geld raus?“ Neben herrlich absurden Antworten dazu darf natürlich das Korfsche Update zur aktuellen Lage des deutschen Fernsehens nicht fehlen. Ein wundervoll komischer Abend ohne Netz und doppelten Boden!

Dienstag, 5. September 2017 um 20 Uhr | 20 Euro

(Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis 15 Euro)



GOP Varieté-Theater

Rottstr. 30, 45127 Essen

info-essen@variete.de

Tickets und Infos 0201 247 93 93 oder online variete.de