Autoankauf ist Vertrauenssache, Autoexport vielleicht sogar noch mehr. Hierauf hat sich das Unternehmen Autoankauf Export spezialisiert. Insbesondere die schnelle

und faire Abwicklung sticht hervor, angebotene Gebrauchtwagen können innerhalb 24 Stunden bundesweit abgeholt werden. Spezialgebiet des Autohändler ist der Auto

Ankauf für den Export sowie der Ankauf von Unfallwagen und Gebrauchtwagen mit Motorschaden. Nicht nur der normale PKW Ankauf wird von Firma der Autoankauf Export

Angeboten, sondern auch der LKW Ankauf und Ankauf von Nutzfahrzeugen wie z.b. Abschleppwagen, Bagger oder Baumaschinen auch hier spielt es keine wichtige Rolle ob e

in Motorschaden oder Unfallschaden oder andere Mängel vorliegen. Der LKW Ankauf wird sogar Europaweit Angeboten. Viele Autobesitzer eines Gebrauchtwagen mit

Motorschaden oder Unfallschaden wissen oft nicht, wohin mit dem lästigen Auto und sie wollen es nicht mühsam über das Internet oder per Anzeige verkaufen, da

sie gegebenenfalls Repressalien der Käufer erwarten, zudem sind die Aufwendungen zu hoch. Hier hilft der Service von Herrn export mit seinem Auto Ankauf

Export, der speziell für den Export deutsche Unfallfahrzeuge oder Autos mit Motorschäden ankauft, um diese nach Afrika, Osteuropa, wie zum Beispiel nach Litauen,

Polen, Rumänien oder Bulgarien zu exportieren. Insbesondere aufgrund des vergleichsweise zum Dollarkurs gesunkenen Eurokurses besteht gerade derzeit ein hohes

Interesse, nach Afrika zu exportieren, da dort die Dollarkursanpassung höhere Erträge ermöglicht.

Diesen Kursgewinn leitet Herr export direkt an seine Kunden weiter, indem er ihnen höhere Kaufpreise für Ihre Altfahrzeuge bietet. Herr export bietet diesen

Service über seine Internetplattform bundesweit an und löst die Probleme der Besitzer von, ,Problemautos" auf eine adäquate Art und Weise, die den Autobesitzer

seines Problems enthebt und das Fahrzeug einer neuen Bestimmung zuführt.