Nach dem am Samstagvormittag (23.9.) in der Sportschule Wedau abgehaltenen außerordentlichen Verbandstag, auf dem im Zuge der Satzungsänderungen die Umwidmung der bisherigen 14 Kreise in vier Regionen beschlossen wurden, fand am 24.9. bei besten äußeren Bedingungen am Sonntag auf der benachbarten Leichtathletik-Sportanlage letztmals der Kreisvergleich in bisheriger Form statt. Erwähnenswert, dass vor 10 Jahren diese Sportanlage mit dem ersten Nordrhein-Kreisvergleich eröffnet wurde und nunmehr an gleicher Stätte der letzte Kreisvergleich den Kreis schließt.



Am Freitagabend (22.9.) trafen sich zwischen 18 und 20 Uhr die Jugendlichen des LVN-Kreises Bonn/Rhein-Sieg, die am Sonntag in Duisburg am Kreisvergleich teilnahmen, unter Leitung ihrer Betreuer im Troisdorfer Aggerstadion.

Auf spielerische Art und Weise sollte dabei zum einen ein Gruppengefühl der aus den verschiedenen Vereinen stammenden Aktiven gestärkt, wie auch gewisse Abläufe trainiert werden. Letzteres galt vor allem für die Übergabe des Staffelholzes der einzelnen Staffeln und Altersgruppen.

Aber auch der Spaß kam natürlich nicht zu kurz, so wurde etwa in die einbrechende Dunkelheit hinein in zwei Gruppen (U18 gegen U16, Jungs gegen Jungs und Mädchen gegen Mädchen) auf jeweils etwa 50 Metern der Laufbahn (vor der Tribüne und auf der Gegengeraden) versucht, eine Frisbee-Scheibe nach Football-Prinzip in die gegnerische Endzone zu bringen. Das machte den Jugendlichen sichtlich viel Spaß.



Dann wurde es am Sonntag ernst. Mit Ausnahme der MJU18, die in der Mannschaftswertung mit 78 Punkten auf den 7. Platz kam, klassierten sich die drei anderen Teams jeweils auf dem 5. Platz. Dabei erreichten die WJU18 55 Punkte, die WJU16 54 Punkte und die MJU16 52 Punkte.

Fleißigster Punktelieferant in der MJU16 war Tim Henseler, der insgesamt vier Disziplinen absolvierte und dabei die 80m Hürden gewinnen konnte. Die 4x100m-Staffel, an der Henseler beteiligt war, kam ebenso auf den dritten Platz wie Jonathan Volkmann im Weitsprung.



In der WJU16 war Lara Schmitz mit drei Teilnahmen am fleißigsten beteiligt und brachte dabei im Speerwurf einen zweiten Platz ein. Einen Sieg in der WJU16 konnte Eva Klassen über 300m in der Zeit von 44,44s erringen. In diesem Lauf kam Eva Hack auf den dritten Platz. Neben dem Sieg wurden ferner noch sechs Podestplätze erzielt.

In der MJU18 konnte die 4x100m-Staffel den Sieg für sich erlaufen, ferner wurden in dieser Altersklasse noch drei weitere Podestplätze eingefahren.

In der WJU18 steuerte Jessica Wlodasch neben ihrem Sieg im Kugelstoßen einen vierten Platz im Diskuswurf bei. Katya Simonov wurde über 800m Zweite.

Nachstehend alle Ergebnisse in den Einzeldisziplinen:







MJU16



100m

13. Sevalu Aiwanou 12,30s

15. Julian Würfel 12,44



300m

6. Edwin Klein 39,07s



800m

10. Luca Hesemann 2:19,83min



2000m

3. Timon Levai 6:27,86min



80m Hürden

1. Tim Henseler 11,06s



4x100m

3. Aiwanou, Henseler, Hesemann, Klein 47,54s



Hochsprung

6. Paul Zinke 1,66m



Weitsprung

3. Jonathan Volkmann 5,49m



Kugelstoßen

6. Tim Henseler 11,91m



Diskuswurf

6. Benedikt Bork 35,41m



Speerwurf

11. Tim Henseler 31,89m