Seit neustem bietet die Leichtathletikvereinigung Bad Godesberg 1952 e. V. (LAV) unter der Überschrift „Barrierefrei“ ein Training an, das sich an alle Sportinteressierten richtet. Und `alle´ meint dabei auch wirklich alle: Nichtbehinderte wie Behinderte, aber auch Flüchtlinge und Migranten.

Mit Hicham Taib ist ein ehemaliger Topläufer, der eine Lizenz für paralympischen Sport besitzt, Übungleiter. Er kann sich bzw. die Übungsinhalte in drei Sprachen vermitteln: deutsch, französisch und arabisch.

Die Inhalte setzen sich zusammen aus einer athletischen Grundausbildung mit Koordinierungs- und Stabilisationsübungen, Kraftentwicklung und freiem Spiel zusammen. Versichert sind die Teilnehmer über den Verein.

Der Kurs richtet ausdrücklich auch an Flüchtlinge und Migranten. Beim Besuch von Unterkünften für diese fiel den Vertretern des Vereins nach eigenem Bekunden auf, dass es dort Personen gab, welche sich aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen ausgeschlossen fühlen mussten. Dem will die LAV mit dem neuen Kursangebot nun entgegenwirken. Peter Udelhoven, Vereinsvorsitzender der LAV, weist in diesem Zusammenhang auf die psychosozialen Effekte hin, welche ein inklusives Gruppentraining bringe und bedeute.



Zeitpunkt: Montags, 20.00 bis 21.30 Uhr

Ort: Turnhalle der Beethovenschule (Beethovenallee)

Kosten: zunächst keine!