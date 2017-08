Zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften, die am 12. und 13. August in Grünheide-Kienbaum stattfinden, hat Malin Lobitz (Troisdorfer LG) als einzige Teilnehmerin aus dem Kreis gemeldet. Ihre Saisonbestleistung, die zur Teilnahme an den Meisterschaften berechtigt, beträgt 4.969 Punkte. Diese erreichte sie Ende Mai beim NRW-Mehrkampf in Bad Oeynhausen, den sie als Zweite in ihrer Altersklasse (Frauen) abschloss.