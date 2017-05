Von den NRW-Mehrkampfmeisterschaften in Bad Oeynhausen konnte das Frauenteam der Troisdorfer LG (Miriam Ems, Malin Lobitz und Selina Neusser) nach einer starken Leistung mit Titel und Meisterschaftsmedaille nach Hause zurückkehren. Mit 12.349 Punkten verwiesen sie ihre Konkurrentinnen im Siebenkampf auf die Plätze.



In der Einzelwertung feierte Malin Lobitz die Vizemeisterschaft im Siebenkampf der Frauen. Dafür lief sie über 100m Hürden 14,94s, im Hochsprung überquerte sie 1,71m, beim Kugelstoßen setzte sie ihre Marke bei 11,78m und über 200m blieb die Uhr bei 27,02s stehen. Beim Weitsprung kam sie auf 4,99m, im Speerwurf landete das Wurfgerät bei 37,97m und den abschließenden 800m-Lauf absolvierte sie in 2:28,64min. Die somit erzielten 4.969 Punkte sicherten ihr den zweiten Platz.



Selina Neusser kam mit 4.400 Punkten auf Rang sieben. Ihre Leistungen: 100mH 15,62s, Hochsprung 1,59m, Kugelstoßen 9,09m, 200m 27,70s, Weitsprung 5,54m, Speerwurf 31,47m und 800m 2:40,03min.



Mit 2.980 Punkten landete die Dritte im Bunde der TLG-Teilnehmerinnen, Miriam Ems, mit folgenden Leistungen auf dem 20. Platz: 100mH 21,29, Hochsprung 1,47m, Kugelstoßen 6,79m, 200m 30,52s, Weitsprung 4,51m, Speerwurf 18,02m, 800m 2:26,56min.



Die 16-jährige Anna Riese (LV Bad Honnef) trat in der U18 sowohl im Vier-, als auch Siebenkampf an. Im Vierkampf kam sie mit 2.170 Punkten auf Platz 40, im Siebenkampf errang sie mit 3.633 Punkten den 32 Rang. Ihre Leistungen im Einzelnen: 100mH 17,44s, Hochsprung 1,52m, Kugelstoßen 8,06m, 100m 14,19s, Speerwurf 24,21m, Weitsprung 4,67m, 800m 2:33,14min.



Einziger männlicher Vertreter aus dem Kreis beim NRW-Mehrkampf war Jan Lucas Michels von der SSG Königswinter. Er absolvierte sowohl den Fünf-, als auch den Zehnkampf. Im Fünfkampf klassierte er sich als 17., im Zehnkampf als 15. Seine Leistungen: 100m 12,95s, Weitsprung 5,88m, Kugelstoßen 12,01m, Hochsprung 1,87m, 400m 57,45s, Stabhochsprung 2,60m, Diskuswurf 33,23m, 110mH 17,60s, Speerwurf 44,82m und 1500m 5:11,83min.