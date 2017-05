Bislang scheint der Wettergott den Leichtathleten im Kreis ja wohlgesonnen zu sein. Wie schon Anfang Mai, so war das Wetter auch an diesem Wochenende bei den Offenen Kreismeisterschaften in Troisdorf wieder optimal. Es schien den Aktiven richtig Spaß zu machen, ihre jeweiligen Bestleistungen an diesem Tag in ihren Disziplinen aus sich herauszuholen. Gleiches galt aber sicher auch für die Kameraden aus Oberberg und auch Köln, die zusammen mit den Aktiven des Kreises ihre jeweiligen Kreismeister ermittelten, wie auch für Trainer, Kampfrichter und Zuschauer.

In der W14 wurden im Kreis acht Titelträger ermittelt, drei davon holte sich das LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ), zwei gingen an die SSF Bonn (SSF), jeweils einen holten die LG Meckenheim (LGM), der Godesberger TV (GTV) und die SpVgg Lülsdorf-Ranzel (SLR). Zwei der drei Titel für das LAZ holte Julia Ruß (Diskuswurf, Kugelstoßen).

Fünf der acht Titel in der W15 sammelte das LAZ, die restlichen drei teilten sich der ASV St. Augustin (ASV) die SLR und die SSF. Auch hier steuerte eine Athletin des LAZ zwei Titel bei, Kaila Borgards (Diskus- und Speerwurf).

Über die viergeteilte Stadionrunde in der ging der Titel WJU16 an das Quartett der SSF.

Das LAZ war in der WJU18, in der zehn Titelträgerinnen ermittelt wurden, mit vier erfolgreich. Die LGM holte sich zwei; mit jeweils einem kehrten die Aktiven von ASV, SLR, SSF und TVK heim.

Den Großteil der Titel in der WJU20 konnte sich die LGM mit insgesamt vier holen. ASV und LAZ errangen jeweils zwei, die SLR, die Startgemeinschaft Meckenheim/Königswinter/Brühl und die TLG holten jeweils einen. Lena Bastin sicherte dabei dem LAZ zwei der Titel (400m Hürden / Weitsprung).

Bei den Frauen holte die TLG vier Titel, zu denen Malin Lobitz allein drei (200m, Kugelstoßen, Speerwurf) beitrug, den vierten sicherte sich Selina Neusser im Weitsprung. Zwei der drei Titel für die LG Meckenheim errang Carlotta Wehrmann (400m, Hochsprung), den dritten Titel für die LGM holte Carolin Martin (100m). Zwei Titel gingen an den LAV Bad Godesberg (Britta van Zweeden / 3000m, 4x100m-Staffel) und je einen Titel nahmen die SpVgg Lülsdorf-Ranzel und die SSG Königswinter (Julia Kroneisl / Stabhochsprung bzw. Melanie Isabel Nehring / Diskuswurf) mit nach Hause.

Von den sieben Titeln in der M14 konnte sich der TV Königswinter drei holen, die alle Benedikt Bork errang (Diskuswurf, Kugelstoßen, Speerwurf), zwei Titel holte sich Julian Würfel von der LG Meckenheim (100m, Weitsprung), je ein Titel gingen an den LAV Bad Godesberg (Paul von Kries / 800m) und die SSF Bonn (Leo Holtschmidt / Hochsprung).

In der M15 wurden sieben Meister ermittelt. Drei davon holten sich die Aktiven des TV Königswinter (TVK), zwei gingen an das LAZ und jeweils einer an die LGM und die TLG. Bemerkenswert sicherlich, dass Tim Henseler alle drei Titel (Diskuswurf, Kugelstoßen, Weitsprung) für den TVK holte, die beiden Titel für den LAV sicherte sich Paul Zinke (Hochsprung, Speerwurf).

Über die viergeteilte Stadionrunde ging der Titel in der MJU16 an das Quartett der TLG.

Vier der fünf Titel in der MJU18 (Diskuswurf, Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf) holte sich Jan Lucas Michels von der SSG Königswinter (SSG), drei das LAZ und zwei die TLG.

Die Aktiven des LAZ setzten sich in der MJU20 durch, holten vier der sieben Titel, wobei Florian Hamacher zwei beisteuerte (100m, 200m). Für die LGM blieben zwei und für die TLG einer.

Das Gros der elf Titel bei den Männern teilten sich LGM und TLG brüderlich mit je fünf und überließen den übrig Bleibenden dem LAV.

Alle Einzelergebnisse unter:

http://daten.lvn-kreis-bonn-rheinsieg.de/Ergebnisse2017/MFJ%202017.