Am 6. Mai trafen sich die Nachwuchsaktiven der Altersklassen 12 bis 15 aus den Kreisen Bonn/Rhein-Sieg und Oberberg bei optimalen äußerten Bedingungen im Troisdorfer Aggerstadion und ermittelten in den Blockwettkämpfen jeweils ihre Kreismeister. Als Gäste waren zudem Aktive aus Düsseldorf, Köln, den Kreisen Aachen und Düren sowie aus Rheinland-Pfalz vertreten.

Drei Vereine machten die 17 zu vergebenden Kreismeister-Titel unter sich aus:

gleich acht Kreismeister/innen stellte das LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ), sechs die Troisdorfer LG (TLG) und drei der Turnverein Rheinbach (TVR).

In der M15 holte sich die TLG zwei Titel, der dritte ging an das LAZ, in der W15 holte sich das LAZ alle drei. In der M14 ging der Titel an das LAZ, in der W14 zwei, der dritte ging hier an den TVR. Bei den M13ern holte sich die TLG den Titel, in der W13 blieben zwei in Troisdorf, einer ging an das LAZ. Besonders erwähnt sei das Lasse Redemann in der Klasse M12 den Kreisrekord im Block Lauf um 1 Punkt auf 1.973 P verbessert hat. In der Klasse W12 teilten sich der TVR und die TLG die Titel.

Neben diesen Einzeltiteln konnten in diesem Jahr auch wieder Mannschaftstitel in den Klassen U16 vorgeben werden. In der männlichen Klasse fiel der Titel an die Troisdorfer LG mit 12.100 Punkten, bei der weiblichen Klasse an das LAZ Puma Rhein-Sieg mit 10.637 Punkten.