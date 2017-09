Beim Vorjahressieger TV Haan findet am 16. September das Landesfinale um den Jochen Appenrodt-Pokal (JAP) statt. Für den Kreis Bonn/Rhein-Sieg hatte die Mannschaft der Troisdorfer LG gemeldet, die nun für den Kreis am Finale teilnimmt.

Obwohl nur 12 Kreise im Rahmen von Kreisvorkämpfen ihre jeweiligen Qualifikanten ermittelten, nehmen dennoch 14 Mannschaften am Landesfinale teil. Für die in diesem Jahr nicht teilnehmenden Kreise Düren und Euskirchen rücken der TuS Wesseling und der TV Ratinger Löwen nach. Die beiden Vereine wurden nach dem Quotenverfahren ermittelt. Ausschlaggebend war dabei die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften im Kreisvorkampf, wobei eventuelle Punktegleichstände eines Vorkampfes berücksichtigt wurden.