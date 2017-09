Am 17. September bevölkern insgesamt 49 Teams aus dem ganzen LV Nordrhein-Gebiet das Troisdorfer Aggerstadion. In der Altersgruppe U14 ermitteln 13 weibliche und 12 männliche Teams ihre Besten in den Disziplinen 800m, 60m Hürden, Weitsprung, Kugelstoß, Ballwurf und 4x75m Staffellauf. Einzig der Kreis Euskirchen stellt hier keine Mannschaften; der LVN-Kreis Bonn/Rhein-Sieg beteiligt sich mit einem Mädchen-Team.

In der Altersklasse U16 treten 15 Mannschaften an, verteilt auf acht weibliche und sieben männliche Teams. Hier ist der Kreis mit den männlichen Aktiven der Troisdorfer LG dabei. Diese Altersklasse misst sich in 8 Disziplinen (100m, 800m, 80m Hürden, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf, 4x100m). Bei den neun U18er Mannschaften ist ebenso ein Frauenteam mehr als bei den männlichen Vertretern dabei. Ihre Disziplinen: 100m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf, 4x100m.