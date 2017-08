Vincent Lehnen vom LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ) wurde bei den Deutschen Jugend- Meisterschaften U20/U18, die am 4. bis 6. August im Donaustadion Ulm stattfanden, mit einer Zeit von 52,97s Achter im B-Finale über 400m der männlichen U18; im Vorlauf war er mit 51,59s sogar noch einen Hauch schneller. Damit gehörte er zu den vier Vertretern des Kreises bei dieser Meisterschaft. Die drei anderen, Vereinskameraden von Lehnen, wurden über die 3x1000m der Männer Zwölfte in der Besetzung Florian Herr, Dennis Gerhard und Christian Schreiner mit einer Zeit von 7:27,71min.

Weitere Teilnehmer aus dem Kreis (allesamt vom LAZ) erzielten in ihren Vorläufen zwar durchgängig gute bis akzeptable Zeiten, konnten sich aber, bis auf Florian Hamacher, der sich in seinem Vorlauf über die 200m der männlichen U20 mit einer Zeit von 22,85s für das B-Finale qualifizierte, sich dann aber abmeldete, nicht für die Finals qualifizieren.

Hierzu zählen Lena Bastin (LAZ), die in ihrem Vorlauf über 100m Hürden der weiblichen U20 15,65s lief und damit dort auf den achten Platz kam und das 4x100m-Quartett der männlichen U20 (Alexander Norbert Dreesbach, Konstantin Lwowski, Florian Hamacher, Vincent Lehnen), deren Zeit von 43,83s und Platzierung als Dritte in ihrem Vorlauf nicht für ein Weiterkommen in die nächste Runde reichte.