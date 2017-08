Zu den 4. Deutschen Jugend-U16-Meisterschaften in Bremen am 12. und 13. August reisen aus Sicht des Kreises 12 Aktive, verteilt auf drei Vereine und eine Startgemeinschaft.

Die meisten Aktiven starten für die Troisdorfer LG (Leandro Fernandez, Finn Gerhardy, Luca Hesemann, Edwin Klein, Joshua Obinna), gefolgt von der Startgemeinschaft Meckenheim/Königswinter/Brühl mit Chidera Abiaka, Lorenz Baumgarten, Peter Düngelhoef und Julian Würfel. Die LG Meckenheim entsendet Kevin Gaweda und Hannes Fahl und der TV Königswinter Tim Henseler.

Vier der Teilnehmer (Fahl, Gaweda, Henseler, Obinna) stellen sich auch in Einzeldisziplinen der Konkurrenz, die restlichen sind ausschließlich für zwei Staffeln nominiert.