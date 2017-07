Das LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ) vertritt die Farben von Verein und Leichtathletik-Kreis bei den Deutschen Jugendmeisterschaften U20/U18 in Ulm vom 4. bis 6. August.

Lena Bastin wird sich als einzige weibliche Vertreterin in der WU20 über die 100m mit der Konkurrenz messen.

Bei den männlichen U20 soll Florian Hamacher sowohl über die 100m, als auch über die 200m an den Start gehen, in der männlichen U18 Vincent Lehnen über die Stadionrunde.

Das LAZ stellt darüber hinaus in zwei männlichen Altersklassen jeweils eine Staffel. Bei den Männern über die 3x1000m mit den Nominierten Dennis Gerhard, Thomas Hammoor, Florian Herr, Thorben Juschka und Christian Schreiner und bei den U20 über die 4x100m Alexander Norbert Dreesbach, Florian Hamacher, Vincent Lehnen, Konstantin Lwowski und Frederik Schmitz.