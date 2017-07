Mit Lara Schmitz (LAZ) stand die jüngste Teilnehmerin aus dem Kreis Bonn/Rhein-Sieg bei den NRW-Jugendmeisterschaften U20/U18/U16 in Wattenscheid ganz oben auf dem Podium. Im Speerwurf der W15 siegte sie mit fast 10 Metern Abstand vor der Zweitplatzierten mit einer Weite von 39,11 Metern.

Weitere Athleten aus dem Kreis errangen drei Vize-Titel (alle bei den männlichen Athleten) sowie drei weitere Podestplätze (1x männlich, 2x weiblich).

In der MJU16 holte sich das Quartett der Startgemeinschaft Meckenheim/ Königswinter/Brühl den Titel des Vizemeisters in der Besetzung Chidera Abiaka, Julian Würfel, Lorenz Baumgarten, Kevin Gaweda in 46,68s. Ebenso errangen Silber Thomas Hammoor (LAZ) über 3000m der MJU20 in 9:03,26min und dessen Vereinskamerad Alexander Norbert Dreesbach im Dreisprung der selber Altersklasse mit 13,42m.

Mit jeweils dritten Plätzen kehrten Miriam Ems (TLG), Eva Marie Hack und Kevin Gaweda (beide LGM) heim. Ems lief über 1500m der WJU20 5:00,71min, Hack die 400m Hürden der WJU20 in 66,59s und Gaweda die 300m der M15 in 37,25s.

Knapp am Podest vorbei auf Rang vier liefen drei männliche Athleten, Kevin Gaweda über 100m der MJU16 in 11,66s, Justus Kaufmann (LAZ, MJU18) über 3000m 9:24,98min und Merhawi Mussi (LGM, MJU20) über 800m 2:00,81min. Gaweda verpasste das Podium lediglich um eine hundertstel Sekunde.



Weitere Platzierungen:



5.

4x100m WJU20 (LAZ)

Lara Schmitz, Sina Löbbert, Lena Bastin, Katharina Böttcher 50,14s

80mHürden W15 Lara Schmitz (LAZ) 12,27s



6.

100mHürden WJU20 Lena Bastin (LAZ) 15,23s

Dreisprung MJU18 Konstantin Lwowski (LAZ) 12,51m



7.

100m M14 Julian Würfel (LGM) 12,36s



8.

Kugelstoßen WJU16 Kaila Borgards (LAZ) 10,56m



9.

300mHürdenMJU16 Luca Hesemann (TLG) 47,52s



13.

1500mWJU18 Luisa Köhn (ASV) 4:59,11min





16.

100mWJU18 Sina Löbbert (LAZ) 26,38s



17.

100mWJU18 Katharina Böttcher (LAZ) 26,46s



Vereine:

ASV = Allgemeiner Sportverein St. Augustin

LAZ = Leichtathletikzentrum PUMA Rhein/Sieg

LGM = Leichtathleten Gemeinschaft Meckenheim

TLG = Troisdorfer Leichtathletik Gemeinschaft