Zu den NRW-Jugendmeisterschaften U20/U18/U16 am 15. und 16. Juli in Bochum-Wattenscheid entsenden sieben Vereine aus dem Kreis mit insgesamt 30 Aktiven ein zahlenmäßig stattliches und auch vielversprechendes Kontingent.

Erwartungsgemäß kommen mit 15 die meisten vom LAZ (Lena Bastin, Kaila Borgards, Katharina Böttcher, Sina Löbbert, Lara Schmitz, Ronan Behrend, Alexander Norbert Dreesbach, Johannes Fahl, Florian Hamacher, Thomas Hammoor, Justus Kaufmann, Vincent Lehnen, Konstantin Lwowski, Dani Tsgay, Jonathan Volkmann).

Sieben Aktive stellt die LGM (Ileana Geueke, Eva Marie Hack, Lorenz Baumgarten, Peter Düngelhoef, Kevin Gaweda, Merhawi Mussi, Julian Würfel), vier die TLG (Miriam Ems, Luca Hesemann, Edwin Klein, Joshua Obinna).

Je ein Aktiver geht für den ASV (Luisa Köhn), die SSG (Jan Lucas Michels), den TVK (Tim Henseler) und den TVR (Tobias Gleisner) an den Start.

Chidera Abiaka aus Brühl geht mit den Kreisläufern der 4x100m MJU16-Staffel in der Startgemeinschaft Meckenheim/Königswinter/Brühl an den Start.



Vereine:

ASV = Allgemeiner Sportverein St. Augustin

LAZ = Leichtathletik Zentrum PUMA Rhein-Sieg

LGM = Leichtathleten Gemeinschaft Meckenheim

SSG = Spiel- und Sportgemeinschaft Königswinter

TLG = Troisdorfer Leichtathletik Gemeinschaft

TVK = Turnverein Königswinter

TVR = Turnverein Rheinbach