Die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Zittauer Weinaustadion verliefen für die Aktiven des Kreises wiederum sehr erfolgreich. Die Bilanz auf dem Podium: vier Titel, zwei Vizemeisterschaften und ein dritter Platz.

Bei ihren fünf Disziplinteilnahmen stand Brigitte Brunner (TLG) gleich viermal auf dem Podium, je zweimal als Siegerin und als Vize. Den ersten Sieg holte sie sich im Kugelstoßen der W60 mit einer Weite von 10,39m, den zweiten über die viergeteilte Stadionrunde in der Startgemeinschaft `Rheinland´ mit ihren Kolleginnen Helga Glatzki, Marianne Schumacher und Ute Wolf-Schiruska (alle Crefelder SV) in 71,55s. Lediglich den späteren Siegerinnen musste sie jeweils im Hammerwurf mit 31,62m und im Speerwurf mit 21,30m den Vortritt lassen. In ihrer vierten Disziplin, dem Diskuswurf, verpasste sie mit einer Weite von 24,22m und Platz vier das Podium nur knapp.

Bei den Männern holten sich Stephan König (TVR) und Dr. Roland Wattenbach (TVE) die Titel. König siegte über die 400m Hürden der M45 in 64,13s, Dr. Wattenbach im Kugelstoßen M60 mit einer Weite von 13,89m.

Jeweils mit dem Titel eines Vizemeisters krönten sich Martin Thimm (LGM) und Mathias Hörmann (TLG). Thimm lief die 110m Hürden der M35 in 16,83s, Hörmann überquerte im Stabhochsprung M65 die Latte bei 2,80m.

Den fünften Podiumsbesuch für einen Aktiven aus dem Kreis sicherte sich Thimm über 400m Hürden in einer Zeit von 68,80s.



Weitere Platzierungen der Kreisaktiven:



4. Sven Rocho LGM Kugelstoßen M35 13,34m



5. Sven Rocho LGM Diskuswurf M35 34,96m

5. Mathias Hörmann TLG Weitsprung M65 4,22m



6. Stephan König TVR 100m Hürden M45 18,77s

6. Mathias Hörmann TLG Hochsprung M65 1,28m



7. Dr. Sigurd van Riesen TLG 100m M70 15,02s



10. Dr. Sigurd van Riesen TLG 200m M70 32,04s





Vereine:

LGM = Leichtathleten Gemeinschaft Meckenheim

TLG = Troisdorfer Leichtathletik Gemeinschaft

TVE = Turnverein Eiche Bad Honnef

TVR = Turnverein Rheinbach