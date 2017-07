Am 1. Juli fand im Troisdorfer Aggerstadion die Qualifikation für den im September an gleicher Stelle stattfindenden Endkampf der männlichen und weiblichen Jugend U14 und U16 statt. Leider hatte der Wettergott kein Einsehen mit den Leichtathleten und bescherte Aktiven und Zuschauern ein eher frisches denn sonniges Umfeld.

Aber nicht nur das Wetter zeigte sich trist, gleiches galt leider auch für die Resonanz von Seiten der Vereine. Während von der zukünftigen Region Südost in der weiblichen Jugend noch drei Vereine an den Start gingen, waren es bei der männlichen Jugend nur zwei.

Parallel ging ein Team der männlichen Jugend U16 des ausrichtenden Vereins an den Start.

Bei der weiblichen Jugend klassierten sich die Aktiven der Troisdorfer LG mit 69 Punkten als Dritte hinter denen des ASV Köln (92) und dem des Leichtathletik-Teams der Deutschen Sporthochschule (LTDSHS) mit 88 Punkten.

In der männlichen Jugend traten Aktive des ASV Köln und des LT DSHS an. Dabei setzte sich das Team der LTDSHS knapp mit 57 gegen die 54 Punkte des ASV Köln durch.



Ergebnisse der WJU 14 der TLG:



800m

7. Nina Werwie 3:04,01min

8. Celine Peterka 3:05,67

9. Vivian Hoang 3:15,32



60mHürden

3. Emely Eul 10,78s

7. Mia Nühring 13,26

9. Mia Haubrichs 15,77



Weitsprung

4. Emely Eul 4,42m

8. Mia Haubrichs 3,76

9. Jessica Mertens 3,70



Kugelstoßen (3 kg)

2. Nina Werwie 7,81m

8. Lina Saur 6,29

9. Mara Stelter 5,60



Ballwurf (200gr)

2. Mia Nühring 32,50m

7. Henriette Knobloch 26,00

9. Emma Volberg 13,00



4x75m

4. TLG I (Emely Eul, Mia Haubrichs, Mia Nühring, Nina Werwie) 42,94s

5. TLG II (Vivian Hoang, Henriette Knobloch, Mia Stelter, Emma Volberg) 46,65



Alle Ergebnisse unter http://www.lvn-kreis-bonn-rheinsieg.de/aktuell/