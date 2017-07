Bei den Deutschen Jugend-Blockmeisterschaften der U16 in Lage am 1. und 2. Juli konnte Tim Henseler vom TV Königswinter seine bisherige Punktbestleistung, erzielt im Januar in Aachen, um 63 Punkte auf 2862 (2799) steigern. Dies erreichte er durch eine Verbesserung seiner Zeit über die 100m von 12,20s auf 12,04s. Über 80m Hürden lief er 11,35s und blieb damit knapp über den 11,21s von Aachen, den Diskus brachte er auf eine Weite von 34,05m (Aachen 35,55m), im Weitsprung setzte er seine Marke bei 5,52m (5,94m) und im Kugelstoßen bei 12,69m (12,75m).

Wenngleich Henseler seine persönliche Bestleistung also steigern konnte, so reichte es in der Konkurrenz leider nur für Rang 18.