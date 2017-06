Bei den Kreismeisterschaften der männlichen und weiblichen U14/U12 wurden am Wochenende in Meckenheim die kreisweiten Titelträger in 42 Wettbewerben ermittelt. Aufgrund der Vielzahl an Ergebnissen, kann und soll an dieser Stelle weitestgehend nur allgemein darauf eingegangen werden, da eine Flut von Daten die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit erschweren würde. Leistungen und Platzierung aller Teilnehmer/innen unter: http://daten.lvn-kreis-bonn-rheinsieg.de/Ergebnisse2017/2017%20U12-U14.



Die meisten Titel gingen in diesem Jahr an die Troisdorfer LG (TLG) mit 13, gefolgt vom SSF Bonn (SSF) mit 10 und der LG Meckenheim (LGM) mit 9. Vier Titel sicherten sich die Aktiven des TV Rheinbach (TVR), drei das LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ) und jeweils einen der ASV St. Augustin (ASV), die Leichtathletik Wachtberg (LAW) und der Leichtathletik-Verein Bad Honnef (LVB).



Immerhin aber haben die im Folgenden aufgeführten Athleten genau die Hälfte der Titel (21) errungen. Die meisten davon (4) holte sich Merle Weber (SSF) in der W10. Sie siegte über 50m (8,10s), im Hochsprung (1,10m), im Schlagball (36,0m) und im Weitsprung (4,18m). In der M13 konnte sich Loi Lux Kühn (TLG) über drei Kreismeistermedaillen freuen, er siegte über 75m (10,27s), im Hochsprung (1,40m) und im Kugelstoßen (10,18m).

Insgesamt sechs Athleten errangen jeweils zwei Siege: Noi Kühn (TLG) in der M10 über 50m (8,20s) und im Weitsprung (3,72m) sowie Kosta Schindler (LGM) im Hochsprung (1,10m) und im Schlagball (41,0m). In der U12 Erik Storch (LGM) im Kugelstoßen (8,16m) und im Ballwurf (44,50m), in der W11 Lara Sauermann (TLG) im Hochsprung (1,29m) und Schlagball (34,0m), in der M11 Jonah Schütte (SSF) über 800m (2:47,47min) und im Hochsprung (1,20m), in der W12 Ana-Maria Murciano (TVR) über 75m (10,42s) und im Hochsprung (1,26m) sowie in der M13 Timon Görlich (LGM) im Ballwurf (46,0m) und im Weitsprung (4,56m).

In der hier nicht aufgeführten W13 gingen zwar zwei Titel an die SSF Bonn, allerdings mit Leonie Manly (75m) und Viktoria Heinen (Kugelstoßen) an zwei Athleten, Manly siegte in 10,59s, Heinen warf 6,88m.

In den Staffellauf-Wettbewerben sicherten sich die Läufer der TLG in der WU12 (Begüm Deniz, Ariana Vaca Fleischacker, Mia Fuß und Lara Müller über 4x50m 31,21s) und der MU14 (David Fuß, Jano Hesemann, Loi Lux Kühn und Paul Wenzel über 4x75m 41,30s) den Titel. In der WU14 lief das Quartett der SSF in der Besetzung Viktoria Heinen, Devni Jayarante, Leonie Manly und Julika Schmitt in 52,57s die 4x75m und in der MU12 Jonathan Helmer, Tarek Naciri, Kosta Schindler und Philip Steinmann die 4x50m in 31,94s.



Ferner gab es einen Einlage-Staffellauf der männlichen und weiblichen U20 über 4x400m. Bei der männlichen Jugend absolvierte das Quartett der LGM in der Besetzung Felix Baumgarten, Felix Dingelhoff, Merhawi Mussi und Valentin Schurz die Distanz in 3:44,79min., Als Startgemeinschaft Meckenheim/Königswinter/Brühl liefen Ileana Geueke, Eva Maria Hack, Linda Jacob und Carla Schiffer 4:03,60min und erreichten damit die erhoffte Qualifikationsnorm für die Deutschen Meisterschaften in Erfurt.