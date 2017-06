Bei den Nordrhein-Jugendmeisterschaften U16/U18/U20 errangen die Kreis-Aktiven in jeder Altersklasse zwei Meistertitel und elf weitere Platzierungen auf dem Podest. Die Titel gingen bei teilweise extremen hochsommerlichen Wetterbedingungen ebenso wie die meisten Vizemeistertitel durchweg an die männlichen Teilnehmer.

U20

In der männlichen U20 holten sich Thomas Hammoor vom LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ) und Merhawi Mussi von der LG Meckenheim die Titel, Hammoor über die 3000m in 9:230,91min und Merhawi über 800m in 1:58,23min. Nur jeweils einem Konkurrenten mussten Florian Hamacher (LAZ), das LAZ-Quartett über 4x100m und Alexander Norbert Dreesbach, ebenfalls LAZ, den Vortritt lassen. Hamacher lief die 200m in 22,12s und Alexander Norbert Dreesbach, Konstantin Lwowski, Florian Hamacher und Vincent Lehnen die 4x100m in 42,92s. Zudem erzielte Dreesbach im Dreisprung eine Weite von 12,90m und sicherte sich damit Platz zwei. Über die 100m in 11,00s wurde Florian Hamacher Dritter.

Jeweils den fünften Platz errangen Thomas Hammoor und Frederik Schmitz (beide LAZ) über 800m bzw. 400m Hürden. Hammoor benötigte für die zwei Stadionrunden 2:04,01min, Schmitz über die 400m Hürden 65,34s.



Die weiblichen Aktiven erreichten zwei Plätze auf dem Podium. Katharina Tuche von der SpVgg Lülsdorf-Ranzel sicherte sich mit übersprungenen 2,55m den dritten Platz im Stabhochsprung. Den gleichen Platz belegte Eva Maria Hack über die 400m Hürden in 68,07 sec.



Weitere Platzierungen der WU20:



100m Hürden:

4. Lena Bastin LAZ 15,33s



400mHürden:

4. Lena Bastin LAZ 76,13s



1500m:

4. Miriam Ems TLG 5:03,44min



400m:

5. Ileana Geueke LGM 64,92s



800m:

6. Miriam Ems TLG 2:27,19s

U18

Den Sieg über 400m sicherte sich in seiner Altersklasse Vincent Lehnen (LAZ) in 50,13s.

Nur knapp am Sieg vorbei sprang Vereinskamerad Konstantin Lwowski im Dreisprung mit 13,03m. Zum Sieg fehlten ihm lediglich drei Zentimeter.



Weitere Platzierungen:



3000m:

4. Justus Kaufmann LAZ 9:39,46min



1500m:

6. Dani Tsgay LAZ 4:29,63min



Hochsprung:

6. Jan Lucas Michels SSG 1,79m



800m:

7. Vincent Engels TLG 2 :09,70min



4x100m: SSF Bonn

8. Daniel Belicenko

Nicolas Manly

Tim Scholl

Yoshua van Begin SSF 46,17s



Speer:

9. Jan Lucas Michels SSG 43,80m



100m:

16. Lucas Köster SSG 11,81s (VL 11,69 s)

17. Nicolas Manly SSF 11,81s (VL 11,66 s)



200m:

31. Quoc Phong Tran LAZ 24,59s

35. Felix Baumgarten LGM 24,81s



Für die weiblichen Aktiven der U18 gab es leider keine vorderen Platzierungen. Die besten mit Rang sieben erreichten Myra Anthony (SSG) und Jessica Wlodasch (LAZ) über 400m Hürden in 69,14s bzw. im Kugelstoßen mit einer Weite von 11,66m.



200m:

11. Katharina Böttcher LAZ 26,80s

13. Sinas Löbbert LAZ 27,00s

27. Eva Laux SSG 27,93s



Diskuswurf:

14. Jessica Wlodasch LAZ 24,81m



100m:

19. Katharina Böttcher LAZ 13,23s (VL 13,21 s)

20. Sina Löbbert LAZ 13,29s (VL 13,23 s)

U16

Die Meister- und Vizemeistertitel in der U16 sicherten sich die Läufer, die sowohl über die 4x100m, als auch über 80m Hürden die jeweils ersten Plätze belegten. Über 4x100m siegte die Startgemeinschaft Meckenheim/Königswinter/Brühl in der Besetzung Chidera Abiaka, Kevin Gaweda, Tim Henseler und Julian Würfel in 46,26s vor dem TLG-Quartett Leandro Fernandez, Luca Hesemann, Edwin Klein und Joshua Obinna in 46,51s, über die 80m Hürden setzte sich Tim Henseler (TV Königswinter) in 11,21s vor Joshua Obinna (TLG) in 11,34s durch. Den dritten Platz über 300 m Hürden belegte in 37,72 s Kevin Gaweda.



Weitere Platzierungen:



100m:

4. Joshua Obinna TLG 11,80s

6. Kevin Gaweda LGM 11,92s

7. Edwin Klein TLG 11,98s

9. Jonathan Volkmann LAZ 12,23s



300mHürden:

4. Finn Gerhardy TLG 46,08s

5. Luca Hesemann TLG 46,25s

9. Nick Heller SSG 47,70s



Kugelstoßen:

5. Tim Henseler TVK 11,23m



Weitsprung:

7. Tim Henseler TVK 5,77m



100m:

7. Tobias Gleisner TVK 12,46s

9. Ronan Behrend LAZ 12,65s

10. Lorenz Baumgarten LGM 12,69s



300m:

10. Edwin Klein TLG 39,74s



800m:

10. Fin Gerhardy TLG 2:14,34min

14. Hannes Fahl LGM 2:16,76min



Die weiblichen Aktiven der U16 sicherten sich eine Vizemeisterschaft (Lara Schmitz, LAZ) im Speerwurf und drei dritte Plätze im Stabhochsprung, im Kugelstoßen und über 800m. Im Speerwurf brachte Schmitz das Sportgerät auf eine Weite von 35,50m, im Stabhochsprung übersprang Clara Schumacher (SpVgg Lülsdorf-Ranzel) die Latte auf einer Höhe von 2,40m, die Kugel stieß Kaila Borgards (LAZ) auf die Weite von 11,39m. Im selben Wettbewerb kam Nina Boehnert (SSF) mit einer Weite von 10,03m auf den achten Rang. Mit ihren 2:22,89min über die zwei Stadionrunden sicherte sich Victoria Hack (SSF) ebenso einen dritten Platz.





Weitere Platzierungen:



Hochsprung:

4. Nina Boehnert SSF 1,50m



Stabhochsprung:

4. Marie Gürtler SpVgg 2,40m



Weitsprung:

5. Lara Schmitz LAZ 5,13m



Diskuswurf:

Kaila Borgards LAZ 25,82m



Diskuswurf:

8. Julia Ruß LAZ 22,81m



80m Hürden:

10. Lara Schmitz LAZ 12,77s



100m:

12. Carlotta Diekmann SSG 13,22s



Kugelstoßen:

13. Julia Ruß LAZ 9,00m