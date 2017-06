Die Offenen Nordrhein-Senioren-Meisterschaften in Krefeld-Uerdingen waren für die Teilnehmer der Kreisvereine überaus erfolgreich, obgleich sie während des vorletzten 5000m-Laufs und des laufenden Diskuswettbewerbs der M30-35 wegen einer starken Gewitterfront aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden mussten.

Gleich 3 Meistertitel sicherte sich Brigitte Brunner (TLG) in der Altersklasse W60. Sie siegte im Kugelstoßen mit einer Weite von 10,19m. Im Diskuswurf kam sie auf 21,80m und im Speerwurf war ihre Siegesweite 19,48m.

Ihre Vereinskameradin Claudia Obst siegte im Hoch- (1,35m) und Weitsprung (4,32m) in ihrer Altersklasse W50. Norbert Euskirchen (TLG) war im Weit- und Stabhochsprung M55 mit 5,18m bzw. 3,0m nicht zu schlagen. Ebenfalls 2 Meistertitel brachte Sven Rocho (LGM) im Diskuswurf und Kugelstoßen M35 mit Weiten von 36,19 bzw. 13,09m mit nach Hause.

Weitere Titel holten sich Mathias Hörmann (TLG) im Stabhochsprung M65 mit einer Höhe von 2,80m, Mark Neusser (TLG) im Weitsprung M45 mit 5,38m und Dr. Roland Wattenbach (TVE) im Kugelstoßen M60 mit 13,99m.

Vizemeister wurden Michael Chavet (TVR) im Kugelstoßen (12,39m) und Diskuswurf (37,49m) M50, Mathias Hörmann im Weitsprung (4,05m), Kugelstoßen (9,40m) und über 100m 15,27s) M65, Jens Wahnschaffe im Hochsprung (1,66m) M50, Mark Neusser im Hochsprung (1,50m) M45, Manfred Prokaska im Hochsprung (1,50m) M50 sowie Dr. Sigurd van Riesen (alle TLG) über 100m 14,72s) M70.



Weitere Platzierungen:





Weitsprung M50:

3. Jens Wahnschaffe TLG 5,04m



Diskus M50:

3. Konstantin Mohrmann TVR 36,45m



200m M70:

3. Dr. Sigurd van Riesen TLG 32,15s



Diskus M55:

3. Norbert Euskirchen TLG 32,39m

4. Gunther Nonnenbruch TLG 27,39m



Speerwurf M65:

3. Winfried Marx LAZ 35,14m

4.Dieter Nehring SSG 30,39m



Kugelstoßen M55:

4. Gunther Nonnenbruch TLG 8,68m



Kugelstoßen M65:

3. Hans-Michael Klein TVE 9,05m



Diskus M65:

4. Dieter Nehring SSG 25,17m



Speerwurf M45:

4. Mark Neusser TLG 33,53m



100m W35:

6. Nathalie Rocho LGM 15,08s



Diskuswurf W50:

3. Claudia Obst TLG 23,93m



100m W60

3. Brigitte Brunner TLG 18,29s



Vereine: TLG = Troisdorfer LG, LGM = Leichtathleten Gemeinschaft Meckenheim, TVR = Turnverein Rheinbach, TVE = Turnverein Eiche Bad Honnef, SSG = Spiel- und Sportgemeinschaft Königswinter, LAZ = Leichtathletikzentrum PUMA Rhein-Sieg