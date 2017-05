Am 29. April maßen sich in Neuss die Langstreckler bei den NRW-Langstrecken-Meisterschaften. Den Sieg über die 10.000m in der M70 holte sich Karl-Heinz Glander vom TV Königswinter (TVK) in einer Zeit von 45:19,42min.

Nur um den Hauch eines Wimpernschlags schrammte Marlene Böhm von den SSF Bonn (SSF) am obersten Poderstplatz vorbei. Mit 6:54,89min blieb sie über die 2000m der W14 nur ganze sieben Zehntel (6:54,19) hinter der Siegerin.

Mit einem dritten Platz kehrte Timo Levai (SSF) zurück. Er absolvierte die 2000m der M14 in 6:23,22min.

Mit dem „undankbaren“ vierten Platz musste sich Hannes Fahl (LG Meckenheim) zufrieden geben, der in 9:52,34min über die 3000m der M15 nur denkbar knapp am Podest vorbeilief (9:51,87). Im gleichen Lauf kam Luca Hesemann (TLG) in 10:39,52min auf den 15. Platz.

Justus Kaufmann vom LAZ Puma Rhein-Sieg wurde über 3000m der U18 in 9:18,30min Sechster.