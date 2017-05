Als „Startgemeinschaft Rheinland“ traten die Seniorinnen des Kreises beim NRW-Senioren-Team-Endkampf im niederrheinischen Kevelaer am „Tag der Arbeit“ in der Altersklasse W60 an. Mit dem Titel des Vizemeisters und erreichten 4.224 Punkten kehrten sie nach Hause zurück.

Dabei steuerten Helga Glatzki, über die 100m in 18,25s und Marianne Schumacher in 18,31s den dritten Platz und vierten Platz in der Einzelwertung belegend, 415 bzw. 411 Punkte bei. Christine Samel lief zwar als Fünftplatzierte 18,51s, deren mögliche 400 Punkte gingen jedoch nicht in die Wertung ein. Dafür steuerte Samel mit ihrem dritten Platz über 3000m in einer Zeit von 16:40,35min 418 Punkte zum Gesamtergebnis bei. Das Damen-Quartett Brigitte Brunner, Helga Glatzki, Christine Samel und Marianne Schumacher absolvierte die Stadionrunde über 4x100m in 72,37s und sorgte in der letzten Laufdisziplin für weitere 848 Punkte zum Gesamtergebnis.

Mit ihren 3,06 bzw. 2,69m im Weitsprung sorgten Schumacher und Glatzki mit ihren Platzierungen als Dritte bzw. Vierte für weitere 547 bzw. 420 Punkte.

Die am Gesamtergebnis für den zweiten Platz noch „fehlenden“ 680 bzw. 565 Punkte steuerten Brunner mit ihrem Sieg im Kugelstoßen mit 10,59m und Schumacher als Dritte mit 8,02m bei.