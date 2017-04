Zwei Titel in der Mannschaftswertung sowie vier weitere Podestplätze sind die Ausbeute der Kreisaktiven bei den LVN-10km-Straßen-Meisterschaften in Wegberg.

Die Titel gingen in der Frauenwertung an das LAZ-Trio Sigrid Bühler, Lisa Heimann und Franzi Machke. Diese sicherten sich den Titel zum einen mit einer Gesamtzeit von 1:56,13 Stunden sowie in der Altersklasse W30/35.

Vizemeister in der Mannschaftswertung wurde zum einen das LAZ-Trio der männlichen U20 in der Besetzung Thomas Hammoor, Justus Kaufmann und Luke Kelly in 1:50,14 Stunden, zum anderen das LAZ-Männer-Trio in der Besetzung Thomas Hammoor, Christian Schreiner uind Nils Hasselberg in 1:40,17 Stunden.

In der Mannschaftswertung der Männer kamen das zweite LAZ-Trio in der Besetzung Justus Kaufmann, Luke Kelly und Rene Spanier in 1:51,46 Stunden auf den achten Rang sowie die Mannschaft der SSG Königswinter in der Besetzung Hartwig Müller, Markus Rosellen und Thomas Schneider in 1:57,04 Stunden auf den zwölften Platz.

In der Einzelwertung erreichten die Läufer aus Kreissicht einen zweiten und einen dritten Platz. Den Vizemeister-Titel sicherte sich Christian Schreiner in 32:04 Minuten, Bronze ging an Lisa Heimann in 37:02 Minuten.

In der Einzelwertung der Frauen klassierten sich Sigrid Bühler in 39:03 Minuten auf dem achten und Franzi Maschke in 40:08 Minuten auf dem elften Platz. Bei den Männern kamen Thomas Hammoor in 33:41 Miuten auf den siebten Platz und Nils Hasselberg in 34:32 Minuten auf den 14 Rang. Nur eine Sekunde trennte die LAZ-Vereinskameraden Justus Kaufmann und Rene Spanier in 35:12 bzw. 35:13 Miunten. Thomas Schneider erreichte das Ziel nach 36:24 Minuten und sicherte sich damit Rang 30, seine SSG-Vereinskameraden Markus Rosellen und Hartwig Müller kamen mit knapp über 40 Minuten, 40:13 bzw. 40:27, auf die Ränge 57 und 61. Luke Kelly rundet aus Sicht des Kreises das Ergebnis mit 41:21 Minuten und Platz 69 unter den 156 Startern ab.