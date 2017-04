Über 70 Breiten- und Spitzensportler luden der Rhein-Sieg-Kreis und die Sportredaktionen von Rhein-Sieg-Anzeiger und Rhein-Sieg-Rundschau zur traditionellen Sportlerehrung in die Geschäftsstelle der Kreissparkasse Siegburg ein.

„Sport wird bei uns groß geschrieben, davon künden nicht zuletzt die beeindruckenden Erfolge der Sportlerinnen und Sportler aus dem Kreis bei den olympischen Spielen und bei nationalen sowie internationalen Meisterschaften im vergangenen Jahr“, so die Feststellung des Rhein-Sieg-Kreises in dessen Einladung. Zieht man in Betracht, wer da alles zur Ehrung kam, muss man dem uneingeschränkt zustimmen. Ganze 13 Disziplinen umfasste das Spektrum der Spitzensportler, es reichte vom Bogenschießen bis hin zu den Wassersportarten. Angesichts der bevorstehenden Saisons war so manch Athlet verständlicherweise irgendwo auf dem Globus im Trainingslager und konnte die Ausziechnung daher nicht persönlich entgegen nehmen.

Im Beisein von Landrat Sebastian Schuster, LVN-Nordrhein-Vizepräsident Robert Heil sowie Irma Gillert und Wolfgang Müller vom Kreissportbund waren unter den Ausgezeichneten auch diverse Spitzensportler aus der Leichtathletik: Caroline Klein, Konstanze Klosterhalfen, Dennis Gerhard, Moritz Auf der Heide, Evelin Nagel, Dr. Sigurd van Riesen und Dr. Roland Wattenbach.

Caroline Klein (TSV Bayer Leverkusen) wurde für ihren Sieg bei den Deutschen Meisterschaften im Siebenkampf, den zweiten Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften U23 im Weitsprung und den dritten Platz im Hürdenlauf ausgezeichnet, ihre Vereinskameradin Konstanze Klosterhalfen

für ihren Sieg bei der Crosslauf-Europameisterschaft und ihren dritten Rang über 3000m bei der U20-Weltmneisterschaft sowie ihre Olympia-Teilnahme. Auch Dennis Gerhard (TV Kaldauen), der den Sieg im Mannschafts-Crosslauf der Männer bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften mit nach Hause brachte, wurde ebenso geehrt wie sein Vereinskamerad Moritz Auf der Heide, der den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft Langdistanz (42,2 km) errang.

Dass Leistungssport aber nicht nur eine Sache der Jugend ist, zeigen auch beeindruckende Leistungen im Seniorenbereich. Aus dem Bereich der Leichtathletik gilt dies insbesondere für Evelin Nagel (Troisdorfer LG), die immerhin aus dem australischen Perth als Weltmeisterin über 80m Hürden (12,04s) und Vizeweltmeisterin über die 4x 100m Hürden heimkehrte. Eine Stufe tiefer, von Europa-Meisterschaften, kehrten Dr. Roland Wattenbach (TC Eiche Bad Honnef) und Sigurd van Riesen (Troisdorfer LG) heim. Dr. Wattenbach sicherte sich im italienischen Ancona den obersten Platz auf dem Podest im Kugelstoßen der Altersklasse AK 60 (mit einer Weite von 14,44m), darüber hinaus ist er in dieser Disziplin Deutscher Senioren- und Deutscher Hallenseniorenmeister, van Riesen belegte bei der Hallen-EM in Ancona mit der Mannschaft M70 über 4x200m (2:05,44min) den dritten Platz.

Aber auch die Athleten des Breitensports wurden geehrt. Allerdings wurden in diesem Jahr nur jene Aktiven im Rahmen in der Sportlerehrung des Kreises hier besonders hervorgehoben, die das Sportabzeichen 50 mal oder öfter ablegten. Für die anderen Sportler, die das Abzeichen also zwischen 25 und 40 mal ablegten, gab es eine Extraveranstaltung. Goldene Sportabzeichen mit der 50ten Wiederholung gab es für Siegfried Klein (LLG St. Augustin); Hans-Peter Kipp (Rheinbach) und Horst Pralle (St. Augustin), das 50te Sportabzeichen in Bronze erhielt Waltraut Doppelhammer (Königswinter). Stolze 55 Mal stellten Eberhard Fischer Meckenheim) und Rainer schiefer (Königswinter) ihre sportliche Leistung unter Beweis und erhielten dafür das Abzeichen in Gold. Gekrönt wurde die Auszeichnung der Breitensportler jedoch durch Helga Karin Eckstein und Dr. Reinhard Ganten (beide Rheinbach), die es auf ganze 60 Wiederholungen bringen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung gab die Rhein-Sieg-Rundschau/Rhein-Sieg-Anzeiger ebenfalls die Ergebnisse zur „Sportlerwahl 2016“ bekannt. Cordula von Wysocki, Chefredakteurin der Kölnischen Rundschau, verkündete, dass mit knapp 4.000 Stimmen eine sensationelle Leserbeteiligung vorlag. Nachdem Rudolf Kreitz, stellvertretender Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers, abermals die starke Bedeutung des Lokalsports hervorhob, wurden anschließend die Gewinner verlesen. Die Sieger stammen dieses Jahr alle aus dem Siegburger Ruderverein. Leider konnten die Sportler des Jahres Charlotte Körner und Patrik Stöcker ihre Preise nicht persönlich entgegennehmen, da sie sich im Trainingscamp auf kommende Herausforderungen vorbereiten. Der Männer-Doppelvierer des Siegburger Rudervereins wurde mit 833 Stimmen Mannschaft des Jahres, mit Abstand vor dem TV Rhöndorf und den Neunkirchen Nightmares.

Eltern arbeiten mit an der sportlichen Karriere ihrer Sprösslinge. „Ich bin seit Jahren das Logistikzentrum“, erklärte Gaby Körner. „Fahrten, Wäsche waschen und für einen vollen Kühlschrank sorgen – die Leistungssportler haben ja immer Hunger.“

Am Dienstagabend war die Mutter von Charlotte Körner wieder für ihre Tochter im Einsatz. Diesmal nahm sie keine verschwitzte Sportkleidung entgegen, sondern den Preis, den sich die junge Rudererin des Siegburger RV nach mehrfacher Nominierung als Kandidatin schon immer gewünscht habe.