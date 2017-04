Der Stadtsport-Ausschuss hat beschlossen, dass das Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg in diesem Jahr saniert werden soll, für 1,2 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen im Mai starten und voraussichtlich bis September abgeschlossen sein. Entstehen soll dabei nicht nur eine auf acht Bahnen erweiterte Laufbahn; von der neben den Schulen auch das Leichtathletikzentrum (LAZ Puma Rhein-Sieg) profitieren soll. Zudem wird der komplette Ring mit Spielfeld leicht nach rechts Richtung Tribüne verschoben, die Stabhochsprunganlage wechselt von der rechten auf die linke Seite zur Weitsprunggrube und die Kugelstoßer werden von "draußen" ins Stadion geholt, ihr Bereich befindet sich zukünftig links oben hinter der Torauslinie. Der Rasenplatz wird komplett erneuert - und erhält eine Berieselungsanlage. Nicht nur für die Fußballer, wenngleich sicherlich hier der Fokus liegt, erhält das Stadion eine Flutlichtanlage.

Für die Zeit des Baus/Umbaus werden zum einen für die Leichtathleten im Schulsportbereich die Sommerhallenzeit am Anno verlängert sowie derzeit verschiedene Alternativen, zum Beispiel die Sportanlage der Kaserne, geprüft.