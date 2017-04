Bei den 41. Deutschen Meisterschaften am 9. April in Hannover gelang es Thomas Schneider von der SSG Königswinter und Karl-Heinz Glander (TV Königswinter) jeweils als Dritte in Ihren Altersklassen einen Podiumsplatz zu erlaufen.



Schneider (M55) überquerte in 1:18,25, Glander (M70), der beim Bonner Post-Marathon in seiner Altersklasse den ersten Platz belegte, in 1:34,50 die Ziellinie.