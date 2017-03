Bei den Deutschen Cross-Meisterschaften in Löningen, Kreis Cloppenburg, erlief sich Wilhelm Ehlers (Alfterer SC) in der Altersklasse M80 den dritten Platz. Er spulte die 5,84km lange Strecke in 33:48min ab.

Katya Simonov und Katharina Molkow, beide SSF Bonn, liefen in der WU18 über 4,36km nach noch nicht einmal 20 Minuten als 40. bzw. 44. durchs Ziel. Simonov blieb knapp unter 19 Minuten (18:54), Molkow etwas darüber (19:15). Ihr Vereinskamerad Arthur Hack kam bei den MU18 über dieselbe Distanz nach glatt 16 Minuten ebenfalls auf den 44. Rang.

Von den vier Einzelstartern der SSG Königswinter über die 5,84km schnitt Thomas Schneider im Lauf der M55 als Bestplatzierter ab, er kam nach 23:10min ein und belegte den 10. Platz. Jörg Wagner, Frank Schneider und Thomas Mauel absolvierten diese Distanz in der Wertung der M50 in 23:56min (Platz 28), 24:02min (Platz 30) bzw. 24:31min Platz 35). Diese drei belegten in der Mannschaftswertung mit ihren Ergebnissen den 7. Platz mit 118 Punkten.