Auch wenn der Karneval der Session 2016/17 so gut wie vorbei ist, ist nach der Session auch wieder auch vor der Session, schließlich sind es bis dahin nur knapp neun Monate. Gemäß dieses Mottos stellt der Kreis, der im Dunstkreis gleich zweier karnevalistischer Hochburgen liegt, für die 49. Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt am 4. und 5. März elf Teilnehmer aus fünf Vereinen.

Das größte Kontingent, mit der einzigen weiblichen Vertreterin des Kreises, stellt nach Meldeliste (Stand 27.2.) die Troisdorfer LG mit fünf (Brigitte Brunner, Dr. Sigurd van Riesen, Mathias Hörmann, Mark Neusser, Heinz Zantopp), jeweils zwei stellen die LG Meckenheim (Sven Rocho, Martin Thimm) und der TV Rheinbach (Michael Chavet, Stephan König) und jeweils einen Teilnehmer werden TV Eiche Bad Honnef (Dr. Roland Wattenbach) und der TV Königswinter (Karl-Heinz Glander) entsenden.

Für die meisten Disziplinen der Kreis-Teilnehmer, nämlich deren vier, hat Brigitte Brunner gemeldet: Diskus- und Hammerwurf, Kugelstoßen und Speerwurf.