Bei den 49. Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften der U20 mit Winterwurf im Sindelfinger Glaspalast in Stuttgart verpassten die Aktiven des LAZ Puma Rhein-Sieg den Griff nach den Medaillen knapp. Über 3x1000m der Männer kamen sie in der Besetzung Dennis Gerhard, Florian Herr und Thorben Juschka auf eine Zeit von 7:29,17min. und belegten Platz 4.

Über die 3000m Distanz der männlichen Jugend U20 erreichte Thomas Hammoor in 9:18,90min den zehnten Platz.