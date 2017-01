Am 21. und 22. Januar ermittelten die Leichtathleten der U18, U20, Frauen und Männer in Leverkusen Halle ihre NRW-Hallenmeister. Dabei errangen die Aktiven des LVN-Kreises Bonn/Rhein-Sieg jeweils sieben Titel und sieben weitere Podestplätze (neben drei Vizemeisterschaften vier dritte Plätze). Am erfolgreichsten zeigten sich die Aktiven des LAZ Puma Rhein-Sieg mit sechs Titeln, zwei Vizemeisterschaften und allen vier dritten Plätzen, gefolgt von der SSG Königswinter mit einem Titel und der SpVgg Lülsdorf-Ranzel mit einer Vizemeisterschaft.

Den einzigen Titel bei den Frauen holte sich Lisa Hermann (LAZ) über die 3000m in 9:51,66min, die weiteren Titel gingen an ihre Vereinskameraden Alexander Norbert Dreesbach im Dreisprung der männlichen U20 mit einer Weite von 13,36m, Dennis Gerhard über 1500m Männer in 3:55,39min,, Florian Hack über 800m der Männer in 1:53,12min, Thomas Hammoor über 3000m in 8:42,21min und die 3x1000m-Staffel der Männer in der Besetzung Thomas Hammoor, Florian Herr und Christian Schreiner in 8:02,31min. Jan Lucas Michels (SSG Königswinter) wurde Nordrheinjugendmeister im Hochsprung MJU18 mit übersprungenen 1,95m. Der 800m-Lauf der Männer wurde gewissermaßen zu einer LAZ-internen Meisterschaft, denn es siegte Florian Hack (1:53,12min) denkbar knapp vor seinen Kameraden Thorben Juschka (1:53,36min) und Dennis Gerhard (1:53,40min). Hack und Gerhard trennten gerade einmal knapp drei Zehntel, Juschka und Gerhard gar nur vier Hundertstel. Darüber hinaus klassierten sich in diesem Wettbewerb zwei weitere Aktive des Kreises auf den Plätzen, Simon Misof (LAV Bad Godesberg) kam in 1:58,34min auf den siebten Rang, Niklas Gutsche (LG Meckenheim) belegte in 1:59,17min Platz acht.

Jeweils Vizemeistertitel gingen an Melissa Krumbe (SpVgg Lülsdorf-Ranzel) im Stabhochsprung der WJU20 mit übersprungenen 2,75m, sowie Thomas Hammor und Thorben Juschka, beide LAZ, über die 800m der MJU20 bzw. Männer in 2:01,12min bzw. 1:53,36min. Den Sprung aufs Podium schafften in vier Wettbewerben drei Aktive, alle vom LAZ. Dabei gelang dieses Kunststück Florian Hamacher gleich zwei Mal, über 60m der MJU20 in 7,15 und über 200m in 22,68 Sekunden. Die beiden Vereinskameraden Dennis Gerhard und Christian Schreiner absolvierten die 800 bzw. 3000m bei den Männern in 1:53,40min bzw. 8:36,90min.



Alle Klassierungen:





Hochsprung F 4. Carlotta Wehrmann LGM 1,64

Hochsprung MJU18 1. Jan Lucas Michels SSG 1,95



Dreisprung MU18 4. Konstantin Lwowski LAZ 12,92

Dreisprung MJU20 1. Alex. Norb. Dreesb. LAZ 13,36



Stabhoch WJU18 8. Lisa Seibt SpVgg L-R 2,55

Stabhoch WJU20 2. Melissa Krumbe SpVgg L-R 2,75



Kugelstoßen WJU18 7. JessicaWlodasch LAZ 11,02

Kugelstoßen M 6. Sven Rocho LGM 13,54



60m WJU20 4- Lena Bastin LAZ 9,40

60m M 7. David Rössel LGM 7,09

60m MJU20 3. Florian Hamacher LAZ 7,15



60mH WJU20 4. Lena Bastin LAZ 9,340



200 MJU18 7. Vincent Lehnen LAZ 23,37

200m MJU20 3. Florian Hamacher LAZ 22,68

200m F 11. Katharina Jacob LAV 28,27

200m M 11. Johannes Wagner LGM 23,20



400m WJU18 7. Katharina Böttcher LAZ 64,50



800m MJU18 6. Arthur Hack SSF 2:06,75

800m MJU20 2. Thomas Hammoor LAZ 2:01,12

4. Merhawi Mussi LGM 2:04,93

800m M 1. Florian Hack LAZ 1:53,12

2. Thorben Juschka LAZ 1:53,36

3. Dennis Gerhard LAZ 1:53,40

7. Simon Misof LAV 1:58,34

8. Niklas Gutsche LGM 1:59,17



1500m M 1. Dennis Gerhard LAZ 3:55,39



3000m F 1. Lisa Heimann LAZ 9:51,66

3000m M 3. Christian Schreiner LAZ 8:36,90

3000m MJU20 1. Thomas Hammoor LAZ 8:42,21

4. Justus Kaufmann LAZ 9:46,32



4x200 WJU20 5. LAZ

(Bastin, Böttcher, Löbbert, Müller) 1:49,35



6. StG Meckenh/Königsw./Brühl

(Geuecke, Hack, Jacob, Schiffer) 1:50,82



4x200m M 4. LGM

(Gutsche, Poschwatta, Rössel, Wagner)1:31,26



3x1000m M 1. LAZ

(Hammoor, Herr, Schreiner) 8:02,31