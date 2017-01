Am 20. Januar ehrte der Stadtsportbund im Stadtmuseum die Sportler der Kreisstadt für das Jahr 2016.

Sportlerin des Jahres wurde Lara Schmitz vom TV Kaldauen Abt. Leichtathletik vor Charlotte Körner vom Siegburger Ruderverein und Sabine Füßer vom Siegburger Turnverein Abt. Kanusport. Männliches Pendant zu Schmitz ist Patrik Stöcker vom Siegburger Ruderverein. Er setzte sich gegen seinen Vereinskameraden Niklas Mäger und die punktgleichen Thomas Hammoor und Konstantin Lwowski, beide TV Kladauen Abt. Leichtathletik, durch. Eine Mannschaft des Jahres gab es diesmal nicht. Stattdessen wurden sechs Vereine der Stadt dafür ausgezeichnet, dass sie 44 Flüchtlinge in ihre Reihen integrierten. Mit dem Geld, 1.500 Euro, das aus den zu vergebenden Mitteln des ehemaligen Landrats stammen, soll das Engagement der Vereine gewürdigt werden. Wie Wolfgang Müller, Vorsitzender des Kreissportbundes anlässlich der Scheckübergabe an die betonte, stünden weiterhin noch genügend finanzielle Mittel aus dem Portfolio des ehemaligen Landrats zur Verfügung, dass er nicht nur die Vertreter der anwesenden Vereine dazu animierte, durchaus noch einen weiteren Antrag zur Abrufung des Geldes zu stellen.

Geehrt wurden insgesamt 104 Sportlern aus acht Vereinen (Braschosser Turnverein 1913 Abt. Faustball - Frauenteam I + II. Frauenteam 30, Herrenteam, KG Husaren Schwarz-Weiß, Siegburger Ruderverein von 1910 e.V., Siegburger Schützenverein St. Hubertus 08 (Gewehr, Bogen), Siegburger Sportverein 04 (Fußball), Siegburger Turnverein von 18662/92 e.V. Abt. Kanu, Siegburger Turnverein 1662/92 e.V. Abt. Faustball und Turnverein Kaldauen von 1906 Leichtathletik). Aufgrund diverser Verpflichtung konnten aber nicht alle zu Ehrenden Urkunde und kleines Präsent aus den Händen von Bürgermeister Franz Huhn und seinem Stellvertreter (w) Dr. Susanne Haase-Mühlbauer entgegen nehmen.