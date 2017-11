Bei den am 25. November in Herten stattfindenden FLVW und LVN-Crossmeisterschaften nehmen aus Sicht des LVN-Kreises Bonn/Rhein-Sieg 15 Starter aus fünf Vereinen teil. Laut Starterliste (Stand 20. November) entsendet die LG Meckenheim (LGM) das größte Kreiskontingent mit fünf Startern, gefolgt von der SSG Königswinter (SSG) mit vier Teilnehmern. Das LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ) wird von drei Athleten vertreten, die Troisdorfer LG (TLG) von zwei und die SSF Bonn (SSF) mit einem. Hannes Fahl (LGM), Tim Gerhardy und Luca Hesemann (beide TLG) treten in der M15 über 3.100 Meter an, über die gleiche Distanz geht es bei den weiblichen Teilnehmerinnen in der W14 für Paula Kaiser (LGM) und Victoria Hack (SSF). Für Merhawi Mussi (LGM) und Fabian Kremser (SSG) beträgt die zu absolvierende Distanz in der MJU20 bzw. MJU23 jeweils 4.500m. Die „Senioren“ starten durchweg über eine Distanz von 5.300m. Bei den Frauen Irmgard Schier in der W60, in der W50 Annette Reiser und in der W45 Annette Weiss (alle LAZ) sowie Julia Thimm (LGM) in der W30. Die Männer des LVN-Kreises werden in der M55 durch Thomas Schneider (SSG), in der M50 durch seine Vereinskameraden Frank Schneider und Jörg Wagner sowie in der M45 durch Thomas Huth (LGM) vertreten.