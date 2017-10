Kein Quintett, wie in der PM 72 angekündigt, sondern fast das Doppelte, insgesamt neun Aktive aus dem Kreis, nahmen an der Deutschen Meisterschaft über die 42,2km in Frankfurt teil. Diese wurden dann auch nicht von fünf, sondern von sechs Vereinen entsandt.

Insgesamt gingen 11.146 Athlethen an der Main-Metropole durchs Ziel, 2.373 Frauen und 8.773 Männer.

Bei den Frauen, die Siegerin lief 2:23:25 Stunden, kam Dr. Doris Marquardt (LAV Bad Godesberg) mit einer Zeit von 3:11:44 Stunden auf den 123. Platz, die zweite Kreis-Amazone, Renate Seidel (Troisdorfer LG/M.U.T.) kam in 3:27:37 Stunden auf den 271. Rang.

Bei den Männern schnitt aus Kreis-Sicht Jens Röskens vom LAV am besten ab. Er erlief sich in 2:44:33 Stunden den 284. Platz. Gute drei Minuten dahinter kam Thomas Schneider (SSG Königswinter) in 2:47:38 Stunden ein. Dessen Vereinskamerad, Markus Rosellen, erlief sich in 2:56:58 Stunden Platz 740. Bis der nächste Kreis-Aktive die Ziellinie überquerte, dauerte es dann etwas; Frank P. Bensch (LT Ennert Bonn) absolvierte die Distanz in 3:20:52 Stunden und kam damit auf Platz 2.155. Dann war die Zeit für den Dritten aus dem SSG-Trio gekommen. Hartwig Müller konnte nach 3:27:47 Stunden und Platz 2.751 zufrieden mit sich sein, denn auch er hatte es geschafft. Sicherlich nicht minder unzufrieden waren aber sicher auch Jürgen Steimel (LLG St. Augustin) und Tj Jochim (LAZ Puma Rhein-Sieg), denn auch sie überliefen die Zielmatte, der Erstgenannte nach 3:43:06 Stunden, Jochim nach 3:48:14 Stunden.

In der Mannschaftswertung kam das SSG-Trio mit einer Gesamtzeit von 9:12,33 Stunden auf den 39. Platz von 65 gewerteten Teams.