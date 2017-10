Am 15. Oktober fanden in Nütterden die Offenen Nordrhein-Halbmarathon-Meisterschaften statt. Die Aktiven aus dem Kreis kehren von der niederrheinischen Stadt mit einem Sieg und einem Podestplatz in den Altersklassen-Wertungen zurück. Den Sieg in der M55 holte sich Thomas Schneider von der SSG Königswinter. Mit seiner Zeit von 1:21,05 Stunden kam er als Siebter des Gesamteinlaufs ein. Sein Vereinskamerad Markus Rosellen, der in 1:22,48 Stunden als Zehnter des Gesamteinlaufs über die Zielmatte lief, sicherte sich in der M40 den dritten Platz.