Unter optimalen äußeren Bedingungen fand am Donnerstag zur Mittagszeit (11.45 Uhr) ein „Mini-Marathon des Siegburger Berufskollegs statt, organisiert von Lehrer Rolf Vieten.

Rund 200 Schüler (197 kamen über den Zielstrich) der Klassen `Gymnasiale Oberstufe´ und `Internatioanle Förderklasse´ sammelten sich unter der Brücke der Stadtbahnlinie 66 und absolvierten einen Zehntel-Marathon über 4,2 Kilometer zwischen der `Bonner Straße´ und der `B56´ (Autobahnauffahrt).

Während einige ambitionierte Läufer von Anfang an gewissermaßen „die Beine in die Hand nahmen“, zu erkennen unter anderem an Vereins-Shirts ortsansässiger Fußballvereine, und einen „Sprint“ über die Distanz absolvierten, ging es der überwiegende Teil doch wohl eher verhalten an, iPod und/oder Smarthone und Ohrhörern sei dank. Einigen war auch anzusehen, dass sie hart an ihr körperlich-sportliches Leistungsvermögen herangingen.

Als erster zurück war Hannes Hering nach hervorragenden 16:04 Minuten. Nach dem dritten Läufer gab es dann eine kleine zeitliche Lücke, beste weibliche Teilnehmerin war Chiara Porr, die nach 21:06 Minuten einkam. (za)