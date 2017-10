Am Tag der Bundestagswahl war man in Siegburg auch sportlich aktiv. Hier wurde die NRW-Meisterschaft über 10km auf der Straße ausgetragen.

Laut Ergebnisliste nahmen unter den 138 Teilnehmern (112 Männer, 26 Frauen) auch 31 Aktive des noch bis Ende 2017 bestehenden LVN-Kreises Bonn/Rhein-Sieg teil. Das größte Kontingent stellte dabei erwartungsgemäß das LAZ Puma Rhein-Sieg mit 15 männlichen und sechs weiblichen Teilnehmern. Alle weiteren Vereine aus dem Kreis stellten ausschließlich männliche Teilnehmer, die SSG Königswinter sechs, gefolgt von der LLG St. Augustin mit vier und dem TV Königswinter mit einem.

Klar, dass bei einer derart massierten Vereinsbeteiligung der Kampf um den Sieg sicher nicht am LAZ vorbei ging, die ja Strecke und Terrain sozusagen täglich vor den Augen hat.

Gleich fünf Titel und zwei Vizemeisterschaften sowie ein Podestplatz blieben somit in Siegburg. Zu m Einen die Titel bei den Frauen, den Mannschaften der Männer und Frauen sowie in den Altersklassen 30/35 und 40, ferner die Vizemeister-Titel bei den Männern und der Altersklasse 50/55 und der Podestplatz in der Altersklasse 40.

Lisa Heimann (34:30min) setzte sich bei den Frauen gegen eine Konkurrentin und Vereinskameradin Sigrid Bühler (37:04) durch. Den Mannschaftstitel bei den Frauen sicherte sich das LAZ-Trio Heimann, Bühler, Reiser in einer Gesamtzeit von 1:52,01 Stunden vor einem Konkurrenten-Team und den Vereinskameradinnen Maschke, Sachs, Schneider (2:10,52). Bei den Männern siegten Schreiner, Auf der Heide, Tsgay in einer Zeit von 1:36,30 Stunden, weitere sechs Mannschaften gingen darüber hinaus in die Wertung ein. Den Sieg in den Altersklassen 30/35 bzw 40 holten sich die LAZ-Trios Schreiner, Auf der Heide, Land, bzw. Weiser, Spanier, Schneider. In letzterer Gruppe kamen ferner die drei SSG´ler Schneider, Rosellen, Schneider auf den Podestplatz. Den Vize-Titel der Altersklasse M50/55 sicherte sich das LLG-Trio Braun, Nitsche, Tesch.

In der Mannschaftswertung kamen die LAZ-Vereinskameraden Hammoor, Gerhard, Kaufmann (1:41,14) auf Platz 6, auf Rang 9 liefen Weiser, Spanier, Kraemer (1:46,32), auf 12 Schneider, Land, Achtendung (1:52,03). Auf dem 17. Platz klassierte sich das SSG-Trio Schneider, Rosellen, Schneider (1:54,46), auf Platz 20 die drei Läufer der LLG (Braun, Nitsche, Tesch) in 1:58,46 und auf 23 das LAZ-Team Ulbricht, Reiser, Müller (2:02,55).

In der Männer-Konkurrenz musste Christian Schreiner (31:05) allein einem Konkurrenten den Vortritt lassen und erlief sich damit die Vizemeisterschaft.

Bei den Frauen kam Annette Reiser (40:27) auf den 10. Platz, Franzi Maschke (42:01) auf den 12., Sandra Sachs (43:17) auf den 14. und Heide Schneider (45:34) auf den 20.

Bei den Männern fasst nachstehende Tabelle Platzierung und Zeit zusammen:



2. Christian Schreiner LAZ 31:05min

9. Moritz Auf der Heide LAZ 32:26

14. Dany Tsgay LAZ 32:59

23. Thomas Hammoor LAZ 33:41

24. Dennis Gerhard LAZ 33:47

25. Justus Kaufmann LAZ 33:46

35. Daniel Weiser LAZ 35:19

37. René Spanier LAZ 35:22

47. Marian Kraemer LAZ 35:37

53. Torsten Schneider LAZ 36:31

54. Thomas Schneider SSG 36:42

61. Matthias Land LAZ 37:11

62. Klaus Braun LLG 37:21

67. Markus Rosellen SSG 38:01

70. John Achtendung LAZ 38:21

72. Björn Ulbricht LAZ 38:59

81. Frank Schneider SSG 40:05

82. Bernd Nitsche LLG 40:24

84. Jürgen Reiser LAZ 40:34

87. Norbert Tesch LLG 41:07

91. Winni Penno SSG 41:37

98. Maximilian Müller LAZ 43:27

99. Hartwig Müller SSG 43:34

100. Karl-Heinz Glander TVK 44:14

103. Frank Reinisch LLG 45:06



Vereinsabkürzungen: LAZ Puma Rhein-Sieg (LAZ), LLG St. Augustin (LLG), SSG Königswinter (SSG), TV Königswinter (TVK)