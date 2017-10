An der Deutschen Meisterschaft über die 42,2km Distanz, die am 29. Oktober im Rahmen des Mainova Marathon Frankfurt ausgelaufen wird, beteiligt sich nach aktuellem Stand der Voranmeldungen (Stand 5.10.) auch ein Quintett aus dem Kreis.

Drei Vereine entsenden zwei Frauen und drei Männer. Doris Markquardt und Sandra Sachs starten für die LAV Bad Godesberg und das LAZ Puma Rhein-Sieg, Hartwig Müller, Markus Rosellen und Thomas Schneider laufen für die SSG Königswinter.

Laut eigenem Bekunden in der Beschreibung zur Veranstaltung soll es sich bei dem Lauf in der Mainmetropole um den "wahrscheinlich stimmungsvollsten Zieleinlauf der Welt" handeln. So ist das Ziel für alle Läufer, Marathonis, aber auch die "Schnupperläufer", die grell ausgeleuchtete Festhalle, deren letzte Meter mit einem roten Teppich ausgelegt sind. Neben dem Marathon werden auch ein Staffelmarathon, ein Mini-Marathon sowie ein Struwwelpter-Lauf angeboten. Der Mini-Marathon ist für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren gedacht und führt über 4,2km, der Struwwelpeter-Lauf ist für die Jahrgänge 2008 bis 2012 gedacht und führt über 420m.