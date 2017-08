Am 26. und 27. August fanden in Zella-Mehlis die Senioren Mehrkampf-Meisterschaften und Langstaffeln statt, bei denen der Kreis durch die beiden Athletinnen Brigitte Brunner und Claudia Obst, beide Troisdorfer LG, vertreten wurde.

Leider verpassten beide mit jeweils vierten Plätzen den Sprung auf das Podium knapp. Brunner erreichte im Wurf-Fünfkampf der W60 2.778 Punkte, Obst in der W50 3.115 Punkte.

Brunners Leistungen: Hammerwurf 29,34m, Kugelstoßen 10.28m, Diskuswurf 20,89m und Speerwurf 21,64m, im Gewichtswurf blieb Brunner ohne gültigen Versuch.

Die Leistungen von Claudia Obst: Hammerwurf 32,76m, Kugelstoßen 9,92m, Diskuswurf 24,73m, Speerwurf 24,89m und Gewichtswurf 10,33m.