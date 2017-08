Am 2. und 3. September findet in Zella-Mehlis der Senioren Mehrkampf statt. Laut Meldeliste (Stand 29.9.) wird der Kreis unter den elf derzeit gemeldeten Teilnehmern des LV-Nordrhein von einem Trio aus drei Vereinen vertreten, Brigitte Brunner (Troisdorfer LG), Stephan König ((TV Rheinbach) und Benedikt Nolte (LAZ Puma Rhein-Sieg). Wie alle anderen Gemeldeten, nehmen auch diese drei Aktiven am Fünfkampf teil.