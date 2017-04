Im Bad Honnefer `Commundo´ fand der voraussichtlich letzte Kreistag des LVN-Kreises Bonn/Rhein-Sieg statt. Voraussichtlich deshalb, weil ab dem 1. Januar 2018 die bisherigen 14 Kreise in vier Regionen aufgehen sollen. Den Beschluss hierzu soll ein außerordentlicher Verbandstag im September fassen. 27 Vertreter von 16 Vereinen aus dem Kreisgebiet diskutierten hierüber engagiert, nachdem Hans-Peter Schmitz, Leiter der LVN-Arbeitsgruppe "Strukturreform" die Grundzüge noch einmal im Rahmen eines Referats ausführlich darstellte.

Zuvor galt es allerdings Ehrungen vorzunehmen. Die beiden Vorsitzenden des Jugendausschusses, Ann-Kathrin Gippert (TV Neunkirchen) und Patrick Müller (LAZ) ehrten die Nachwuchssportler/innen des Jahres 2016 in den Altersklassen U16 und U14. Kriterien für die Wahl der jeweiligen Preisträger/innen waren zum einen natürlich die erzielten sportlichen Leistungen, aber auch die Kontinuität durch die Saison sowie die Präsenz und der Einsatz im Kreis.

Bei den Sportlerinnen der U16 fiel die Wahl auf Lara Schmitz vom LAZ Puma Rhein-Sieg, die unter anderem fünffache Kreismeisterin wurde und in der DLV-Bestenliste im Speerwurf den 17. Platz belegte. In der U18 entschied man sich für Lena Bastin (LAZ), die unter anderem dreifache Kreismeisterin wurde und über 400m Hürden an den Deutschen Meisterschaften teilnahm.

Bei den Sportlern U16 wurde Tim Henseler vom TV Königswinter zum Erhalt der Auszeichnung nach vorne gerufen. Er wurde unter anderem vierfacher Kreismeister und belegte in der Kreisbestenliste seines Jahrgangs in sieben Disziplinen jeweils den ersten Platz.Bei den männlichen U18 fiel die Wahl auf Alexander Dreesbach (LAZ), mit unter anderem zwei Kreismeistertiteln, dem zweiten Platz im Dreisprung auf LVN-Ebene sowie dem 15. Platz in der DLV-Bestenliste in dieser Disziplin.

Die Ehrung der verdienten Funktionäre übernahm der Vorsitzende des Kreises, LVN-Vizepräsident Robert Heil. Eine DLV-Ehrennadel für ihre für die Leichtathletik erbrachten Dienste erhielten Heiner Küpper vom FC Spich (Silber) und Mathias Hörmann (Troisdorfer LG) in Gold Eine silberne LVN-Ehrennadel erhielt Patrick Müller, Goldene Ann-Kathrin Gippert und Harald Herbst (LV Bad Honnef).

Anschließend wurden sowohl der Kassenbericht des Jahres 2016 sowie der Voranschlag für das Jahr 2017 ebenso einstimmig angenommen wie auch Kassenwart Helmut Buß für Führung der Kasse und Darstellung des nicht gerade einfachen Zahlenwerks entlastet wurde.