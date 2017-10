Rasante Duelle am Strand von Sellin begeisterten 18.000 Zuschauer bei der Prora Solitaire 8. German Beach Polo Championship am vergangenen Wochenende.



Die international besetzte "Prora Solitaire 8. Beach Polo Championship 2017" war der Beach Polo Saison-Abschluss an Deutschlands Küsten. Acht internationale Spitzen-Polo-Teams und mehr als 70 Polo-Pferde lieferten allerfeinsten Spitzensport und spannende Chukkas direkt am Strand vor der Seebrücke.



Das Finalspiel am Montag zwischen Team Dohrmann AG/Lantz Fenster Türen mit den Spielen Enno Grams (GER) und Patrick Maleitzke (GER) vom Polo Club Mühlen e.V. gegen das Team First Sellin/von Poll Immobilien/Toyota/Lexus mit den Playern Mattia Dalla Costa (IT) und Leonardo Alberto Bargas (ARG) vom Fürstenberg Poloclub e.V. wurde noch einmal richtig spannend. Der begehrte Champions-Pokal ging schließlich mit einem deutlichen 18:7 an das Team Dohrmann AG/Lantz Fenster Türen.

18.000 Besucher verfolgten gebannt das Polo-Spektakel bei freiem Eintritt über die drei Tage. "Und es wären locker über 20.000 gewesen, hätte es am Montag während der ersten beiden Spiele nicht geregnet; aber zu den Spielen um den 3. Und 4. Platz und zum Finalspiel lachte die Sonne wieder etwas", so Veranstalter Thomas Strunck.



Die Ergebnisse der Prora Solitaire 8. German Beach Polo Championship:



Finale (A-Cup) Endergebnis des Finalspiels: 18 : 7



Platz 1 - Team Dohrmann AG / Lantz Fenster Türen

Enno Grams 0 (GER) / Patrick Maleitzke +4 (GER), Polo Club Mühlen e.V.

Platz 2 -Team First Sellin / von Poll Immobilien / Toyota / Lexus

Mattia Dalla Costa (IT) 0 / Leonardo Alberto Bargas +3 (ARG)

Fürstenberg Poloclub e.V.



Spiel um Platz 3 - Ergebnis: 11:6



Platz 3 - Team Gothaer Versicherung

Julian Wegert 0 (GER) / Joaquim Copello +4 (ARG), Polo Club Mühlen e.V.

Platz 4 - Team Ostseebad Sellin

Don Gibbs (UK), Lee Foster (UK), Johan Funk Gallardo (GER/ARG) 0 / Hector Alvarez +3 (ARG)

Cheshire Polo Club / Polo Club Timmendorfer Strand / Polo Club Lehnschulzenhof



Finale B-Cup - Ergebnis: 8:7



Team Wizard / Getränke Becker

Jeanette Diekmann 0 (GER) / Chris van Eupen +2 (GER)

Campidona Polo Club e.V./Poloclub Timmendorfer Strand e.V.

Team Sebago / Baltic Bau

Torsten Geithner 0 (GER) / Comanche Gallardo +3 (ARG),

Polo Club Timmendorfer Strand e.V.



Spiel um Platz 3 im B-Cup - Ergebnis 10:5



Team Hotel Bernstein / Rügen Domizile

Richard Amon, Aziza Ghane (GER) 0 / Berty Zalazar +4 (ARG), Poloclub Schloss Jägersburg

Team Prora Solitaire

Steffen Lange (GER) 0 / Jonathan Peralta +3 (GER)

Poloclub Timmendorfer Strand e.V.



(Die Ziffern hinter den Spielernamen zeigen das individuelle Spielerhandicap, HCP)



Best Player: AZIZA Ghana Polo Club Schloss Jägersburg e.V. und Jeanette

Diekmann Polo Club Timmendorfer Strand e.V.

Best Playing Pony: „Fantasio“ gespielt von Joaquin Copello vom Polo Gestüt Mühlen

Schiedsrichter: Micky Keuper



Ein großer Dank der Veranstalter geht mit Vorfreude auf eine Fortsetzung in 2018 an die vielen anfeuernden Zuschauer, Helfer, Grooms, Spieler und Partner, die dieses lange Polo-Wochenende möglich gemacht haben.