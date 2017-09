Die "Prora Solitaire 8. Beach Polo Championship 2017" ist der Beach Polo Saison-Abschluss an Deutschlands Küsten und findet von Samstag 30. September bis Montag 02. Oktober 2017 auf Rügen statt. Acht internationale Polo-Teams und mehr als 70 Polo-Pferde garantieren allerfeinsten Spitzensport und spannende Chukkas direkt am Strand vor der Seebrücke, dem Wahrzeichen Sellins.



Auf dem Sandstrand vor der imposanten Kulisse der Seebrücke von Sellin werden die rasanten Spiele zur 8. German Beach Polo Championship ausgetragen. Anders als beim Rasen-Polo treten beim Beach-Polo nur zwei Spieler pro Mannschaft gegeneinander an. "Die Disziplin Beach-Polo ist für die Zuschauer dabei besonders attraktiv, denn das Spielfeld ist mit einer Größe von ca. 100 x 40 m kleiner als beim Rasen-Polo und ermöglicht damit eine wunderbare Sicht auf das Spielgeschehen", weiß Thomas Strunck, Veranstalter von Baltic Polo Events. Im Gegensatz zu den Beach Polo Turnieren an anderen Stränden von Nord- und Ostsee stehen in Sellin wieder 8 Teams mit den bekanntesten Spielern bereit für das große Finale. "Das ist Polo auf höchstem Niveau und in dieser Form nur in Sellin zu bestaunen", so Thomas Strunck. Damit hat sich die Prora Solitaire 8. German Beach Polo Championship fest im Veranstaltungskalender des Deutschen Polo Sports etabliert.



Für Besucher beginnt das Polo-Spektakel Freitag den 29. September, wenn ab 16:00 Uhr die traditionelle Polo-Parade durch die historische Wilhelm¬strasse zieht, vorbei an den prächti¬gen Häusern aus der Ursprungszeit der Bäderarchitektur, für die Sellin so bekannt und beliebt ist. Im Anschluss erleben Polo- und Pferdefans einige der über 70 argentinischen Polo-Ponies in Test-spielen in der Polo-Arena auf dem Strand.



"Das Ostseebad Sellin ist stolz darauf, mit heißer Action, spritzendem Sand und viel Prominenz, seit nunmehr acht Jahren Hot Spot der Polo Szene zu sein", sagt Adriana Zawisza, die Kurdirektorin Ostseebad Sellin.



Der Besuch der Polo-Spiele ist an allen Tagen im öffentlichen Bereich kostenfrei. Besucher können alle Spiele von den Tribünen direkt am Spielfeldrand verfolgen.



Sport, Show und Party



Freitag 29.09.2017 ab 16.00 Uhr: Berittene Parade aller teilnehmenden Polo-Teams durch die Wilhelmstrasse von Sellin.

Samstag 30.09.2017 13.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Spiele durch Kurdirektorin Adriana Zawisza, Ulrich Busch für den Titelsponsor Prora Solitaire sowie Moderatorin Bianca Karsten und Veranstalter Thomas Strunck. Ab 20.00 Uhr: Zünftiges Oktoberfest in VIP Zelt.

Sonntag 01.10.2017 12.00 Uhr: Beginn der Spiele. Zur "Players-Night" lädt ab 19:00 Uhr "Prora Solitaire – Das Hotel" in Prora ein.

Montag 02.10.2017 12.00 Uhr: Beginn der Spiele und Siegerehrung im Anschluss an das Finalspiel, Übergabe des Sieger-Pokals und Verabschiedung aller Teams.





Das VIP-Zelt am Spielfeldrand ist täglich von 11:00-18:00 Uhr geöffnet. 95 pro Tag und Person erhalten die Besucher ein hochwertiges kalt-warmes Buffet und Getränke (außer Champagner). Weitere Informationen und Tickets hierfür gibt es auf der Homepage www.baltic-polo-events.de und der eMail info@baltic-polo-events.de.



Die Polo-Teams und Team-Paten 2017



Team 1 Dohrmann AG / Lantz Fenster Türen

Enno Grams (GER) (Titelverteidiger 2016) 0 / Patrick Maleitzke (GER) +4

Polo Club Mühlen e.V.



Team 2 Gothaer Versicherung

Julian Wegert (GER) 0 / Joaquim Copello (ARG) +4

Polo Club Mühlen e.V.



Team 3 Hotel Bernstein / Rügen Domizile

Richard Amon, Aziza Ghane (GER) 0 / Berty Zalazar (ARG) +4

Poloclub Schloss Jägersburg e.V.



Team 4 Ostseebad Sellin

Don Gibbs (UK), Lee Foster (UK), Johan Funk Gallardo (GER/ARG) 0 / Hector Alvarez (ARG) +3

Cheshire Polo Club/Polo Club Timmendorfer Strand/Polo Club Lehnschulzenhof e.V.



Team 5 First Sellin / von Poll Immobilien / Toyota / Lexus

Mattia Dalla Costa (IT) 0 / Leonardo Alberto Bargas (ARG) +3

Fürstenberg Poloclub e.V.



Team 6 Prora Solitaire

Steffen Lange (GER) 0 / Jonathan Peralta (GER) +3

Poloclub Timmendorfer Strand e.V.



Team 7 Sebago / Baltic Bau

Torsten Geithner (GER) 0 / Comanche Gallardo (ARG) +3

Polo Club Timmendorfer Strand e.V.



Team 8 Wizard / Getränke Becker

Jeanette Diekmann (GER) 0 / Chris van Eupen (GER) +2

Campidona Polo Club e.V./Poloclub Timmendorfer Strand e.V.



Schiedsrichter: Micky Keuper



(Die Ziffern hinter den Spielernamen zeigen das individuelle Spielerhandicap, HCP)