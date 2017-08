Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu

Älter werden in Balance

AlltagsTrainingsProgramm (ATP)

Alltag in Bewegung mit 60plus

Sie möchten

• Mehr Bewegung in Ihr Leben bringen?

• Ihre Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination verbessern?

• Etwas in Ihren Bewegungsgewohnheiten ändern?

• In der Gruppe trainieren

Dann ist das ATP genau das Richtige für Sie!



Was ist ATP?

Im ATP werden Ihnen typische Alltagssituationen und Alltagstätigkeiten (z.B. Treppensteigen, Tragen, Heben, Aufstehen, Liegen etc.) bewusst gemacht und Ihnen wird gezeigt, wie Sie Ihren Alltag mit mehr Bewegung füllen können.

Ziel des ATP ist es, Ihren Alltag drinnen und draußen als Trainingsmöglichkeit zu verstehen und dadurch mehr Bewegung in Ihr tägliches Leben einzubauen.

Zielgruppe des ATP sind Männer und Frauen ab 60 Jahren, die in den letzten Jahren körperlich eher inaktiv waren, sprichwörtlich „aus der Übung gekommen sind“ und daran etwas ändern möchten.



Wie wird trainiert?

Das ATP wird als Kurs mit 12 Stunden angeboten. Jede Kursstunde hat ein spezielles Thema (z.B. Tragen, Treppensteigen, Liegen, Sitzen, Gehen etc.)

Das Programm findet sowohl drinnen als auch draußen statt. Sie können in Alltagskleidung teilnehmen. Angeleitet werden die Kursstunden von unserer geschulten Übungsleiterin. Zudem kommen Spaß, Geselligkeit und Freude beim ATP nicht zu kurz. Die Bundesgesundheitszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS), der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) der Deutsche Turnerbund (DTB), und der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) haben das AlltagsTrainingsProgramm konzipiert und der Verband der Privaten Krankenversicherer e.V. (PKV) hat mit seiner finanziellen Förderung die Entwicklung des ATP unterstützt.

Der nachfolgend angebotene Kurs für das AlltagsTrainingsProgramm wird aus Mitteln des BZgA gefördert und ist für angemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos.

Termine: Beginn ist Mittwoch, 13.09 – 06.12.2017

Ort: Schulturnhalle Steinenbronn

16:00 Uhr – 17:00 Uhr

Leitung: Marianne Widmann, Übungsleiterin „B“ Sport in der Prävention, Tel. 07157/3489

Anmeldung: Flyer und Anmeldungen liegenbei den örtlichen Ärzten, Geschäften und in der Geschäftsstelle des TSV Steinenbronn, Sandäckerstr.1 aus oder kann auf der Homepage des Vereins heruntergeladen werden. (www.tsv-steinenbronn.de)

Teilnehmerzahl: maximal 15 Teilnehmer/Innen.